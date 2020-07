Egipt zatwierdził wysłanie wojsk na "front zachodni"

Wysłanie sił zbrojnych na granicę to może doprowadzić Egipt i Turcję, bliskich sojuszników USA, którzy wspierają rywalizujące strony w wojnie domowej w Libii, do bezpośredniej konfrontacji. Prezydent Egiptu Abd el-Fatah es-Sisi nazwał miasto Syrta, które leży najbliżej głównych terminali eksportowych ropy naftowej, "czerwoną linią" i ostrzegł, że każdy atak na nie skłoni Kair do interwencji militarnej.