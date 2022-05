Dziennikarze prokremlowskiego portalu Lenta opublikowali artykuły krytykujące Władimira Putina i wojnę w Ukrainie

Dwoje rosyjskich dziennikarzy pracujących w popularnym prokremlowskim portalu wypełniło go artykułami antywojennymi w rzadkim akcie sprzeciwu, gdy kraj świętował (77. rocznicę) zwycięstwa Związku Radzieckiego nad nazistowskimi Niemcami - napisał o publikacjach w lenta.ru "The Guardian".

Sumienie głównym powodem

Poliakow potwierdził także, że zarówno on, jak i Mirosznikowa już nie pracują w portalu. Jak oznajmili, "szukają pracy, adwokatów i prawdopodobnie azylu politycznego".

40 krytycznych artykułów

- Nie o to chodzi w Dniu Zwycięstwa - powiedział w rozmowie z "Guardianem" Poliakow. - W Ukrainie umierają zwykli ludzie, giną kobiety i dzieci. Biorąc pod uwagę retorykę, którą słyszeliśmy, to się nie skończy. Nie mogliśmy tego dłużej akceptować. To była jedyna słuszna rzecz, jaką mogliśmy zrobić - podkreślił.