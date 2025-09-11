Logo strona główna
Świat

Niemiecki dziennik: pięć rosyjskich dronów leciało wprost na bazę NATO w Polsce

pap_20250911_0I6
Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską. Chronologia wydarzeń
Źródło: TVN24
W nocy z wtorku na środę pięć rosyjskich dronów znajdowało się na bezpośredniej trajektorii lotu do bazy NATO w Polsce - donosi niemiecki dziennik "Die Welt", powołując się na informacje w polskich służbach i Sojuszu Północnoatlantyckim. Trzy z nich miały zostać zestrzelone przez holenderskie myśliwce F-35.
Kluczowe fakty:
  • W nocy z wtorku na środę, w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. 
  • Polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów. W przypadku tych mogących stanowić zagrożenie zdecydowano o ich zestrzeleniu. 
  • Wojsko i służby poszukują szczątków maszyn. Zgodnie z ostatnimi danymi MSWiA, znaleziono dotychczas pozostałości 16 dronów.
  • Według niemieckiego dziennika "Die Welt", pięć rosyjskich dronów leciało bezpośrednim kursem w stronę bazy NATO w Polsce. 

Według "Die Welt", w środę późnym popołudniem odbyło się wewnętrzne spotkanie NATO poświęcone bezpieczeństwu.

Dziennik powołuje się także na wstępne ustalenia polskich śledczych i twierdzi, że w nocy z wtorku na środę pięć rosyjskich dronów znajdowało się na bezpośredniej trajektorii lotu do bazy NATO. Za jej pośrednictwem Sojusz Północnoatlantycki dostarcza Ukrainie sprzęt wojskowy - dodano. 

"Die Welt" podkreślił, że ostatecznie trzy drony zostały zestrzelone przez holenderskie myśliwce F-35, a dwa kolejne rozbiły się w niejasnych okolicznościach.

Drony znalezione w Lubelskiem. Nowe ustalenia prokuratury

Drony znalezione w Lubelskiem. Nowe ustalenia prokuratury

Lublin
Nawrocki: To była próba także dla polityków. Zdaliśmy

Nawrocki: To była próba także dla polityków. Zdaliśmy

Polska

"Przypadek wydaje się mało prawdopodobny"

Wysoki rangą oficer NATO powiedział w rozmowie z niemieckim dziennikiem, że "w obecnej sytuacji zakładamy, że drony najprawdopodobniej celowo wtargnęły w przestrzeń powietrzną NATO".

Podkreślił, że od północy z wtorku na środę do około godz. 6:30 do polskiej przestrzeni powietrznej, będącej też terytorium NATO, wtargnęło łącznie od 22 do 25 dronów. Szef rządu Donald Tusk poinformował w środę, że w nocy namierzono 19 przekroczeń polskiej przestrzeni powietrznej.

- Już sama duża liczba dronów sprawia, że przypadek wydaje się mało prawdopodobny - zaznaczył przedstawiciel NATO, cytowany przez "Die Welt".

Według dziennika, wtargnięcie rosyjskich dronów do Polski to "największy incydent dotyczący bezpieczeństwa w NATO od dziesięcioleci".

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. "Fakty TVN" nieoficjalnie: jest możliwy termin

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. "Fakty TVN" nieoficjalnie: jest możliwy termin

Polska
"Nie są to już ćwiczenia". Tusk zwraca się do żołnierzy

"Nie są to już ćwiczenia". Tusk zwraca się do żołnierzy

Polska

Drony wtargnęły na teren Litwy? Rząd dementuje

Niemiecki dziennik podaje, powołując się na swoje źródła, że w środę o godz. 10 kolejne rosyjskie drony wtargnęły na terytorium NATO - na Litwę. W NATO - jak relacjonuje "Die Welt" - zakłada się, że w ten sposób chciano sprawdzić reakcję Sojuszu, czyli to, jak szybko reaguje i jakimi środkami zwalcza drony. Doniesienia niemieckiej prasy o wtargnięciu rosyjskich dronów w litewską przestrzeń powietrzną zdementowała w czwartek ministra obrony Litwy Dovile Sakaliene.

"Litwa nie wykryła żadnych naruszeń przestrzeni powietrznej, gdy na początku tego tygodnia kilka rosyjskich dronów wleciało na terytorium Polski" - poinformowała Sakaliene, cytowana przez Reutersa. "Sprawdziliśmy wszystkie sygnały i nie, nie wykryliśmy żadnych obiektów" – oświadczyła ministra obrony.

Autorka/Autor: os/adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Jakub Kaczmarczyk/PAP

Świat

