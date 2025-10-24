Dron uderzył w wieżowiec w Rosji. Są ranni

Atak drona na wieżowiec w Krasnogorsku Źródło: Reuters

Gubernator obwodu Andriej Worobjow napisał na Telegramie, że dron uderzył w wieżowiec w mieście Krasnogorsk nad ranem w piątek.

"Dron wleciał do mieszkania na 14. piętrze budynku przy bulwarze Kosmonautów. Pięć osób zostało rannych, w tym dziecko" - poinformował gubernator obwodu moskiewskiego. Poszkodowani zostali odwiezieni do szpitala. Worobjow nie precyzował, jaki jest ich stan. Opublikował zdjęcia zrujnowanego wnętrza mieszkania po uderzeniu drona.

Wnętrze mieszkania w Krasnogorsku po ataku drona Źródło: Telegram/Andriej Worobjow

Według kanału na Telegramie Shot, dron uderzył w wieżowiec osiedla "Szmaragdowe Wzgórza" o godzinie 4.15 (5.15 w Polsce). Po uderzeniu eksplodował.

Uszkodzony wieżowiec w Krasnogorsku Źródło: EPA/MAXIM SHIPENKOV

"Część ściany została wyrwana falą uderzeniową, a odłamki zostały rozrzucone po całym podwórku. Trzy mieszkania zostały uszkodzone. Odłamki spadły na kilka samochodów, zaparkowanych w pobliżu. Z budynku samodzielnie ewakuowało się ponad 70 osób" - napisał Shot.

Mieszkańcy i służby przed zaatakowanym budynkiem Źródło: EPA/MAXIM SHIPENKOV

Resort obrony w Moskwie poinformował w piątek, że w nocy z czwartku na piątek rosyjska obrona przeciwlotnicza "przechwyciła i zniszczyła 111 ukraińskich dronów" nad obwodami rostowskim, kałuskim i moskiewskim. Strona ukraińska nie komentowała tych doniesień.

