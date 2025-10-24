Dron uderzył w wieżowiec w Rosji. Są ranni

Gubernator obwodu Andriej Worobjow napisał na Telegramie, że dron uderzył w wieżowiec w mieście Krasnogorsk nad ranem w piątek.
"Dron wleciał do mieszkania na 14. piętrze budynku przy bulwarze Kosmonautów. Pięć osób zostało rannych, w tym dziecko" - poinformował gubernator obwodu moskiewskiego. Poszkodowani zostali odwiezieni do szpitala. Worobjow nie precyzował, jaki jest ich stan. Opublikował zdjęcia zrujnowanego wnętrza mieszkania po uderzeniu drona.
Według kanału na Telegramie Shot, dron uderzył w wieżowiec osiedla "Szmaragdowe Wzgórza" o godzinie 4.15 (5.15 w Polsce). Po uderzeniu eksplodował.
"Część ściany została wyrwana falą uderzeniową, a odłamki zostały rozrzucone po całym podwórku. Trzy mieszkania zostały uszkodzone. Odłamki spadły na kilka samochodów, zaparkowanych w pobliżu. Z budynku samodzielnie ewakuowało się ponad 70 osób" - napisał Shot.
Resort obrony w Moskwie poinformował w piątek, że w nocy z czwartku na piątek rosyjska obrona przeciwlotnicza "przechwyciła i zniszczyła 111 ukraińskich dronów" nad obwodami rostowskim, kałuskim i moskiewskim. Strona ukraińska nie komentowała tych doniesień.
Autorka/Autor: tas/kab
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Reuters