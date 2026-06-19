Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trump znowu o Meloni. "Nie chcę, żeby była moją fanką"

|
Giorgia Meloni
"Zawsze byliśmy przyjaciółmi". Wymiana zdań pomiędzy Meloni, Trumpem i Costą na szczycie G7
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Olivier Hoslet/PAP/EPA
Relacje włosko-amerykańskie uległy ochłodzeniu po tym, jak prezydent USA Donald Trump powiedział, że premier Włoch Giorgia Meloni "błagała" go o wspólne zdjęcie. Włoszka stanowczo temu zaprzeczyła. Niedługo później Trump po raz kolejny wypowiedział się na jej temat.

- Była [moją - red.] dużą fanką - powiedział o Meloni Trump. - Ale nie chcę, żeby była moją fanką, bo nie było jej, razem z grupą NATO, gdy chodziło o cieśninę - dodał, odnosząc się do Ormuzu, który Iran zablokował po wybuchu wojny z USA i Izraelem.

Prezydent USA wielokrotnie krytykował kraje NATO, skarżąc się, że nie udzieliły USA wystarczającego wsparcia w wojnie z Iranem.

Meloni zaprzecza słowom Trumpa. Afera o zdjęcie

To kolejne krytyczne słowa amerykańskiego prezydenta pod adresem szefowej rządu Włoch. Wcześniej, w wywiadzie dla włoskiej telewizji La7, Trump powiedział o Meloni: - Błagała mnie, żebym zrobił z nią zdjęcie, zrobiło mi się jej żal.

Wypowiedź wywołała we Włoszech falę oburzenia, a szef MSZ tego kraju, wicepremier Antonio Tajani, odwołał w piątek wizytę w Stanach Zjednoczonych. Słowa wsparcia wobec Meloni wyrażali ministrowie jej rządu i prezydent Włoch.

Reagując na krytykę Trumpa, Meloni napisała: "Słowa Donalda Trumpa są całkowicie wymyślone. Jestem szczerze zaskoczona. Ja i Włochy o nic nie błagamy".

W minionych tygodniach relacje między tymi przywódcami były napięte. Prezydent USA już w kwietniu publicznie zarzucał włoskiej premier brak wsparcia w konflikcie z Iranem, podkreślając, że "jest bardzo inna, niż myślał", i wyrażając rozczarowanie jej postawą. - Jestem nią zszokowany. Myślałem, że ma odwagę, myliłem się - mówił.

OGLĄDAJ: Meloni błagała Trumpa o zdjęcie? Ten konflikt to "zła wiadomość dla Ukrainy"
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
57 min
News Michalskiego
37 lat była pielęgniarką, o sprawie lekarza milionera mówi wprost
News Michalskiego
Moskwa, atak dronów (18.06.2026)
"Takiego wstydu nie było od najazdów tatarsko-mongolskich". Co zrobi Putin?
Tatiana Serwetnyk
Klin ciepła oraz prognozowana temperatura maksymalna pod koniec czerwca
Jakie będzie lato? Rosyjski model pokazuje coś niepokojącego
Arleta Unton-Pyziołek
Udostępnij:
Tagi:
Donald TrumpGiorgia MeloniWłochyUSAPolityka zagraniczna USAKonflikt na Bliskim WschodzieBliski WschódCieśnina OrmuzAntonio Tajani
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Amerykanie znów postraszyli. Już mają awans
Najnowsze
Doprowadzenie
Jest zarzut i wniosek o areszt po zabójstwie w Białej Podlaskiej
Polska
Karol Nawrocki
Szef ukraińskiego parlamentu do Nawrockiego: popełnił pan katastrofalny błąd
Świat
pap_20251219_0DM
"Putin otwiera szampana"? Polscy politycy podzieleni w sprawie orderu
Polska
Donald Tusk
Jest reakcja Tuska na decyzję Nawrockiego
Polska
imageTitle
Kosmiczny rzut w ostatniej sekundzie. O złocie przesądzi siódmy mecz
EUROSPORT
imageTitle
Koszmarna kontuzja na mundialu. Piłkarz zabrał głos
EUROSPORT
Wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek na sali Sejmu
Nie jest już pełnomocnikiem, odejdzie z resortu. Padł termin
Fakty po Faktach
imageTitle
Kuriozum na mundialu. Ochroniarz nie wpuścił piłkarza
EUROSPORT
Przerwane pokazy lotnicze w Lesznie
Załamanie pogody. Pokaz lotniczy przerwany
METEO
korek miasto ulica samochody shutterstock_2391742107
Ile zapłacimy za paliwo w przyszłym tygodniu?" Pozostaje trzymać kciuki"
BIZNES
Burze
Burze i upały. Alarmy w większości kraju
METEO
Pewien Węgier wygrał 30 mln euro w loterii Eurojackpot
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
BIZNES
Waldemar Żurek
Żurek: będzie ruch prokuratury w sprawie Szpitala Południowego
Polska
Opady
Superkomórka burzowa, gwałtowne zjawiska w weekend. Radar i mapa opadów
METEO
Burza
Gdzie jest burza? Tutaj wciąż słychać grzmoty
METEO
imageTitle
Legia żegna legendę. Nie przedłużyła umowy
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
"Nie wiem, czy to osłabia Zełenskiego, czy jednak renomę orderu"
Fakty po Faktach
45 min
pc
Ruch prezydenta. "Nie powinno mieć to wpływu na naszą pomoc Ukrainie"
#BezKitu
imageTitle
Mecz na szczycie. Chwalińska sprawdziła ministra sportu
EUROSPORT
Zalania w Wielkopolsce
Załamanie pogody w Polsce. Jest osoba ranna
METEO
USA - Australia
Drugie zwycięstwo Amerykanów w grupie
EUROSPORT
Andrij Sybiha
Ukraiński minister reaguje: zwrócę swój order
Świat
51 min
Dokument "Czarny łabędź"
Amira stąpa po grząskim gruncie. "Ostrzegam ostatni raz. Uduszę Cię gołymi rękami"
Karol Nawrocki
Nawrocki zdecydował w sprawie orderu Zełenskiego
Polska
Policja weszła na posesję (zdjęcie ilustracyjne)
Atak nożownika, nie żyje 80-latek. Trwa obława
Kielce
Starcie z użyciem maczety na Żoliborzu
Z maczetą i kijem bejsbolowym ruszyli na klientów baru
WARSZAWA
Napad na kantor w centrum Łodzi
Wyjął broń, zażądał gotówki i uciekł. Zatrzymano podejrzewanego o napad na kantor
Łódź
imageTitle
Kapitalna pogoń w meczu Sabalenki o półfinał
EUROSPORT
imageTitle
Popis Ekwadorczyka w Szwajcarii
Najnowsze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica