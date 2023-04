W 24 godziny zebrali cztery miliony dolarów. Zastrzyk gotówki dla sztabu Trumpa

Były prezydent z zarzutami

Trump w ostrych słowach zaatakował szefa prokuratury okręgowej na Manhattanie Alvina Bragga po ogłoszeniu decyzji wielkiej ławy przysięgłych, nazywając go m.in. "zwierzęciem". Wzywał też do protestów i sugerował, że oskarżenie go doprowadzi do "śmierci i destrukcji".