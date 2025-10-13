"Cygara i trochę szampana. Kogo to obchodzi?". Trump chce ułaskawienia Netanjahu

Trump podczas swojego poniedziałkowego przemówienia w Knesecie zwrócił się do prezydenta Izraela Izaaka Herzoga i powiedział, że "ma pomysł". Zachęcał go do ułaskawienia premiera Netanjahu w związku z zarzutami o korupcję.
- Cygara i trochę szampana? Kogo to do diabła obchodzi? - pytał Trump.
Netanjahu oskarżony o korupcję
Przeciwko Netanjahu od 2020 roku toczy się proces. Prokuratura zarzuca premierowi Izraela łapówkarstwo, oszustwo i nadużycie zaufania w trzech oddzielnych sprawach karnych. Wszystkie trzy związane są z relacjami między politykiem i jego rodziną a wpływowymi i bogatymi właścicielami firm medialnych oraz oskarżeniami o to, że Netanjahu wykorzystywał te znajomości dla osobistych i politycznych korzyści.
W jednej ze spraw izraelski premier jest oskarżony o przyjmowanie upominków w postaci cygar i szampana o wartości 200 tysięcy dolarów w zamian za przysługi wobec biznesmenów. Netanjahu nie przyznaje się do winy.
Donald Trump przemawiał w Knesecie z okazji zawarcia porozumienia pokojowego z Hamasem i wypuszczenia izraelskich zakładników. Następnie w poniedziałek prezydent USA weźmie udział w szczycie w Szarm el-Szejk w Egipcie. Weźmie w nim udział około 30 państw świata i będzie on poświęcony pokojowi w Strefie Gazy. Podczas spotkania przywódcy USA, Egiptu, Kataru i Turcji mają poprzeć ogólne zarysy planu pokojowego Trumpa dla Strefy Gazy jako gwaranci tego porozumienia.
