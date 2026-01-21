"Jacy głupi byliśmy, że to zrobiliśmy". Trump apeluje w sprawie Grenlandii

Trump o Grenlandii: żadne państwo prócz USA nie mogą zapewnić jej bezpieczeństwa Źródło: Reuters/TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prezydent USA w czasie swojego wystąpienia na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos poruszył temat Grenlandii, którą - o czym mówi już od miesięcy - chce pozyskać od Danii. Mówił między innymi, że "ma ogromny szacunek do mieszkańców Grenlandii i obywateli Danii".

- Ale każdy sojusznik w NATO jest zobowiązany do tego, aby był w stanie obronić własne terytorium - dodał. W ocenie Trumpa żadne inne państwo niż Stany Zjednoczone, nie jest w stanie zapewnić Grenlandii bezpieczeństwa.

Trump w Davos o Grenlandii

Jego zdaniem byliśmy tego świadkami, kiedy w trakcie II wojny światowej Dania została napadnięta przez Niemcy i - jak mówił - "padła po sześciu godzinach walki", trafiając pod okupację. - Czuliśmy obowiązek, by to zrobić, by wysłać nasze własne siły po to, żeby utrzymać terytorium Grenlandii - wskazał.

KONKRET24: Dlaczego Grenlandia jest duńska? Trump "nie wie, czy to prawda"

Trump mówił, że USA ustanowiły bazy wojskowe na tym "wielkim, pięknym kawale lodu na Atlantyku". - Po wojnie Grenlandię zwróciliśmy Danii. Jacy głupi byliśmy, że to zrobiliśmy. Ale to zrobiliśmy. Jacy oni (Duńczycy - red.) są teraz niewdzięczni - ocenił.

- Prawdopodobnie nic nie dostaniemy, chyba że zdecyduję się na użycie nadmiernej siły - i siły, gdzie, szczerze mówiąc, bylibyśmy nie do zatrzymania. Ale tego nie zrobię - powiedział Trump. Ogłosił również, że wnosi o "natychmiastowe" rozpoczęcie negocjacji w sprawie pozyskania Grenlandii przez USA.

Trump: po II wojnie światowej oddaliśmy Grenlandię Danii, jacy głupi byliśmy, że to zrobiliśmy Źródło: Reuters/TVN24

"To bardzo mała prośba w porównaniu z tym, co dawaliśmy"

Trump ocenił też, że pozyskanie Grenlandii przez Waszyngton nie jest zagrożeniem dla NATO, lecz przeciwnie - "znacznie wzmocniłoby (to) bezpieczeństwo całego Sojuszu".

- Stany Zjednoczone są traktowane przez NATO bardzo niesprawiedliwie. Chcę wam powiedzieć (...) i nikt nie może tego zakwestionować: dajemy tak wiele, a tak mało otrzymujemy w zamian - dodał.

- Wszystko, o co prosimy, to pozyskanie Grenlandii, w tym prawa własności, ponieważ prawo własności jest potrzebne do jej obrony - przekonywał. - Prosimy o kawałek lodu. (...) To bardzo mała prośba w porównaniu z tym, co dawaliśmy im przez wiele, wiele dekad - dodał Trump.

OGLĄDAJ: TVN24 HD