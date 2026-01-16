Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trump: rozpoczynamy drugi etap planu pokojowego dla Strefy Gazy

Palestyńska flaga na gruzach budynku w Gazie
Donald Trump ogłasza drugi etap rozejmu w Gazie
Prezydent USA Donald Trump zapowiedział rozpoczęcie wdrażania w Strefie Gazy kolejnego etapu porozumienia pokojowego, jakim jest utworzenie w Strefie Gazy "nowego, technokratycznego rządu". Zakłada on również demilitaryzację Hamasu.

"Jako przewodniczący Rady Pokoju popieram nowo powołany Palestyński Rząd Technokratyczny, Narodowy Komitet Administracji Strefy Gazy, wspierany przez Wysokiego Przedstawiciela Rady, który będzie rządził Strefą Gazy w okresie przejściowym". - ogłosił Trump w mediach społecznościowych w piątek rano czasu polskiego.

Jak napisał, w ten sposób "oficjalnie rozpoczynamy drugi etap 20-punktowego planu pokojowego dla Gazy".

Jeszcze w środę przejście do drugiego etapu planu pokojowego ogłosił również specjalny wysłannik Donalda Trumpa Steve Witkoff. Zgodnie z założeniami zakłada ona wycofanie się Izraela z większej części Strefy Gazy, rozmieszczenie na tym terytorium Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych (ISF) i ustanowienie nowej struktury rządowej, kierowanej przez Trumpa Rady Pokoju. Postuluje ona również rozbrojenie Hamasu, co jest też jednym z głównych postulatów Izraela.

Trump nie podał do tej pory nazwisk osób, które zasiądą w Radzie Pokoju. Wcześniej zapowiadał, że w jej szeregach znajdzie się, między innymi, były brytyjski premier Tony Blair, uważany za pierwotnego pomysłodawcę planu oraz samej Rady. Wcześniej ogłoszono, że przedstawicielem gremium na miejscuma być bułgarski dyplomata Nikołaj Mładenow.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Jest rozejm, ale wciąż giną ludzie

Jest rozejm, ale wciąż giną ludzie

"Bezkresny obszar totalnych zniszczeń. Tyle zostało". Relacja ze Strefy Gazy

"Bezkresny obszar totalnych zniszczeń. Tyle zostało". Relacja ze Strefy Gazy

Rozbrojenie Hamasu. "Mogą to zrobić po dobroci lub nie"

Prezydent USA zapowiedział też, że doprowadzi wkrótce do pełnego rozbrojenia Hamasu, co jest kluczowym elementem tej fazy planu. W niedzielę Hamas ogłosił, że odda władzę w Strefie Gazy po powołaniu palestyńskiego rządu technokratycznego.

"Przy wsparciu Egiptu, Turcji i Kataru zapewnimy kompleksowe porozumienie demilitaryzacyjne z Hamasem, obejmujące oddanie całej broni i demontaż każdego tunelu. Hamas musi natychmiast wywiązać się ze swoich zobowiązań" - zaznaczył Trump. Podkreślił, że "mogą to zrobić po dobroci lub nie". "Mieszkańcy Gazy cierpieli już wystarczająco długo. Przyszedł już czas" - napisał prezydent.

Żądania wobec Hamasu ponowił w swoim oświadczeniu również Witkoff. "Stany Zjednoczone oczekują, że Hamas w pełni wywiąże się ze swoich zobowiązań" – ostrzegł, zaznaczając, że obejmują one zwrot ciała ostatniego zabitego izraelskiego zakładnika. "Niedopełnienie tego obowiązku będzie miało poważne konsekwencje" - ostrzegł.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Co dalej z rozejmem w Strefie Gazy? Witkoff o "rychłym" powołaniu Rady Pokoju

Co dalej z rozejmem w Strefie Gazy? Witkoff o "rychłym" powołaniu Rady Pokoju

Trump: stanę na czele Rady Pokoju

Trump: stanę na czele Rady Pokoju

Więcej szczegółów w Davos?

Podczas środowej telekonferencji prasowej dwaj przedstawiciele Białego Domu zapewnili, że przejście do drugiej fazy planu pokojowego Trumpa "jest wielkim osiągnięciem”. Nie podali jednak szczegółów dotyczących jego kluczowych elementów, w tym utworzenia Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych z udziałem wojsk państw muzułmańskich. Przyznali zarazem, że władze Izraela są sceptyczne co do prawdopodobieństwa rozbrojenia Hamasu. Urzędnicy Białego Domu zapowiedzieli, że Trump ogłosi te szczegóły w ciągu dwóch tygodni. Dodatkowe informacje na ten temat prezydent USA ma też przekazać podczas Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos, które odbędzie się w dniach 19-23 stycznia.

OGLĄDAJ: "Co drugi Palestyńczyk stracił kogoś z najbliżej rodziny". Jak powstrzymać rozlew krwi?
pc

"Co drugi Palestyńczyk stracił kogoś z najbliżej rodziny". Jak powstrzymać rozlew krwi?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mgk/ads

Źródło: tvn24.pl, PAP, BBC, Euronews

Źródło zdjęcia głównego: MOHAMMED SABER/PAP

Udostępnij:
TAGI:
IzraelAutonomia PalestyńskaStrefa GazyDonald TrumpSteve WitkoffUSABliski Wschód
Czytaj także:
Nieudane wybory w Polsce 2050
Dymisja szefa komisji wyborczej, dzisiaj ważne spotkanie. Co dalej z wyborami?
Polska
Chełmno. Miejsce śmierci matki i trójki dzieci wskutek zatrucia tlenkiem węgla
Nie było z nimi kontaktu od kilku dni. Znaleźli ciała matki i trójki dzieci
Chełmno
portfel, pieniądze
Dalsze obniżki stóp procentowych? Członek RPP: coraz bardziej oczywiste
BIZNES
Nie zatrzymał się do kontroli. Okazało się, że jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa
Wyrzucił z auta sejf z gotówką
WARSZAWA
47 min
pc
Pierwsza wojna AI. Dlaczego jej skutki są odwrotne od zamierzonych?
Czas przyszły
imageTitle
Sam przeciw czterem. Akcja roku?
EUROSPORT
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Padły dwie wygrane w Lotto
BIZNES
Otwarcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Skargi na firmę zatrudniającą obsługę i zerwana umowa. Co się dzieje w Muzeum Sztuki Nowoczesnej?
Dariusz Gałązka
Amerykańska piechota morska szykuje się do ćwiczeń Cold Response 2022 (Setermoen, Norwegia)
Żołnierze Danii i USA będą razem ćwiczyć
Świat
Mgła
Mglisty i mroźny poranek. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Skaczą w Sapporo. Kiedy kwalifikacje i konkursy
EUROSPORT
Protesty w Iranie
Biały Dom: Iran wstrzymał 800 egzekucji
Świat
USS Abraham Lincoln
Media: amerykański lotniskowiec zmierza na Bliski Wschód
Świat
Grenlandia
Europejskie wojska na Grenlandii. Biały Dom komentuje
Świat
Islandia, Rejkiawik
Żart nie spodobał się władzom. Chcą wyjaśnień od USA
Świat
Strażacy weszli siłowo o mieszkania
Tragedia w Chełmnie, Machado u Trumpa, bez decyzji w sprawie Ziobry
TO WARTO WIEDZIEĆ
Maria Corina Machado na spotkaniu z senatorami USA
Machado u Trumpa. Dała mu swój medal noblowski
Świat
Oblodzenie, lód, zima, mróz, zimno
Mroźny wschód, ciepły zachód. Pogoda na dziś
METEO
Barcelona - Racing w Pucharze Króla
Ciężary Barcelony w Pucharze Króla. Awans musiała wyszarpać
EUROSPORT
imageTitle
Higgins nie do zdarcia. Mistrzowski powrót Szkota, koniec zadziwiającej serii
EUROSPORT
Morze Kaspijskie
Rona na dnie morza. Strata dla Iranu i Rosji
Świat
imageTitle
Austria postraszyła, ale niespodzianki nie było
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro
Węgry "naruszają zasady". Co powinna zrobić Polska?
"FAKTY PO FAKTACH"
Dzik na trasie Siekierkowskiej, Warszawa
Dzik biegał między autami, kierowcy musieli zwolnić
WARSZAWA
Stacja benzynowa na Węgrzech
Węgrzy chcą przejąć rosyjskie udziały w Serbii. Szansa na zdjęcie sankcji
BIZNES
imageTitle
Wielki Start Tour de France 2027 bez tajemnic
EUROSPORT
Komar
"Wyraźnie preferują krew ludzką". Dlaczego tak się dzieje?
METEO
Irańscy funkcjonariusze przed ambasadą Wielkiej Brytanii w Teheranie
Obywatel Kanady zmarł "z rąk irańskich władz"
Świat
Holandia. Pożar w centrum Utrechtu
Wybuchy, a po nich pożar w centrum miasta. Ucierpiało kilka osób
Świat
imageTitle
Popis Gruzina w mistrzostwach Europy. Polscy soliści nie zachwycili
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica