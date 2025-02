Trump przekazał, że odbył "długą i bardzo produktywną rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Władimirem Putinem". Rozmowa dotyczyła między innymi Ukrainy, Bliskiego Wschodu, energii, sztucznej inteligencji i, jak to ujął prezydent USA, "potęgi dolara".

Według relacji Trumpa, obaj przywódcy zgodzili się, że chcą powstrzymać śmierć żołnierzy rosyjskich i ukraińskich w wojnie na Ukrainie. Uzgodnili też natychmiastowe rozpoczęcie negocjacji pokojowych, które będą prowadzone przez odpowiednie zespoły. "A zaczniemy od zadzwonienia do prezydenta Ukrainy Zełenskiego, aby poinformować go o rozmowie, co właśnie zrobię" - przekazał Trump w mediach społecznościowych.