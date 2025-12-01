Trump miał rezonans magnetyczny. Są wyniki

Trump przeszedł rutynową kontrolę zdrowia. Jego lekarz sporządził notatkę z wizyty Źródło: White House

"Obrazowanie układu sercowo-naczyniowego prezydenta Trumpa jest całkowicie prawidłowe. Nie stwierdzono żadnych oznak zwężenia tętnic, zaburzeń przepływu krwi ani nieprawidłowości w sercu czy głównych naczyniach krwionośnych. Jamy serca mają prawidłowe rozmiary, ściany naczyń wyglądają gładko i zdrowo, nie ma też oznak stanu zapalnego ani tworzenia się skrzepów. Ogólnie układ krążenia jest w doskonałym stanie" - czytamy w oświadczeniu lekarza Donalda Trumpa, Seana P. Barbabelli.

"Obrazowanie jamy brzusznej również jest całkowicie prawidłowe. Wszystkie główne narządy wyglądają na bardzo zdrowe i dobrze ukrwione. Wszystkie oceniane elementy funkcjonują w granicach normy, bez żadnych ostrych ani przewlekłych problemów" - opisano.

Rzeczniczka Białego domu: badanie miało charakter profilaktyczny

Rzeczniczka Białego Domu, Karoline Leavitt, powiedziała w poniedziałek, że niedawno wykonany u prezydenta Donalda Trumpa rezonans magnetyczny (MRI) miał charakter "profilaktyczny" i został przeprowadzony, ponieważ mężczyźni w jego wieku odnoszą korzyści z takiego badania przesiewowego.

Trump przeszedł badanie MRI podczas niedawnej oceny stanu zdrowia, ale wówczas nie ujawniono celu przeprowadzenia procedury.

