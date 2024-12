Sondaż korzystny dla Kamali Harris

Według sondażu , który ukazał się w najgorętszym okresie kampanii wyborczej , Kamala Harris miała niespodziewanie wygrać z Donaldem Trumpem w stanie Iowa, który dotąd uważany był za "bezpieczny" dla kandydata Partii Republikańskiej. Badanie przeprowadziła uznawana za renomowaną sondażownia Ann Selzer dla redakcji "The Des Moines Register". Następnie podchwyciły je inne media. Choć zanosiło się na niespodziankę, w wyborczą noc dość szybko okazało się, że nie będzie sensacyjnego zwycięstwa Kamali Harris w tym rolniczym stanie. Podobnie jak w wyborach w 2016 i 2020 roku wygrał tam Donald Trump . I to różnicą aż 13 punktów procentowych.

Jego prawnicy w piśmie cytowanym przez CNN opisują to jeszcze dosadniej. "Pozwani i ich kohorty w Partii Demokratycznej mieli nadzieję, że sondaż stworzy fałszywą narrację o nieuchronności (zwycięstwa) Harris w finałowym tygodniu kampanii prezydenckiej. Zamiast tego, dzień 5 listopada przyniósł monumentalne zwycięstwo prezydentowi Trumpowi, zarówno w głosach elektorskich, jak i głosowaniu powszechnym, dając przytłaczający mandat dla jego priorytetów (wyrażonych w polityce) America First i wyrzucając na śmietnik historii radykalnie socjalistyczną agendę" - napisali prawnicy Trumpa.

Pozew Trumpa. Odpowiedź gazety

Eksperci, z którymi rozmawiał CNN, nie spodziewają się, by pozew miał jakiś poważny ciąg dalszy. "Ten absurdalny pozew jest bezpośrednim atakiem na pierwszą poprawkę (do konstytucji USA). Gazety i firmy sondażowe nie są zaangażowane w 'praktyki oszukańcze' tylko dlatego, że publikują treści i wyniki sondaży, które nie podobają się prezydentowi elektowi Donaldowi Trumpowi. Błędne sondaże nie są ingerencją w wybory ani oszustwem - komentuje w CNN prawnik Robert Corn-Revere, główny doradca Foundation for Individual Rights and Expression.