Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trump: odwołałem spotkanie z Putinem, ale dojdzie do niego w przyszłości

Prezydent USA Donald Trump
Donald Trump o sankcjach na Rosję: to naprawdę ważny dzień
Źródło: TVN24, Reuters
Odwołałem spotkanie z Putinem, ale dojdzie do niego w przyszłości - powiedział prezydent USA Donald Trump. Potwierdził też nałożenie sankcji na rosyjskie koncerny naftowe, choć wyraził nadzieję, że nie będą potrzebne zbyt długo.

- Odwołaliśmy spotkanie z prezydentem Putinem, bo po prostu nie wydawało mi się to właściwe. Nie mieliśmy poczucia, że dotrzemy tam, gdzie powinniśmy. Więc je odwołałem, ale zrobimy to w przyszłości - powiedział prezydent USA Donald Trump podczas spotkania z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem w Białym Domu.

Trump potwierdził, że nałożył sankcje na dwa największe rosyjskie koncerny naftowe. - To potężne sankcje. Są bardzo duże, skierowane przeciwko dwóm dużym koncernom naftowym. I mamy nadzieję, że nie potrwają długo. Mamy nadzieję, że wojna zostanie rozstrzygnięta - oznajmił.

USA nakładają sankcje na Rosję
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

USA nakładają sankcje na Rosję

Donald Trump ocenił, że dzięki sankcjom Władimir Putin może być "skłonny, by negocjować trochę bardziej". - Oni produkują dużo ropy i miejmy nadzieję (...), że stanie się rozsądny. Miejmy nadzieję, że Zełenski też będzie rozsądny. Wiecie, do tanga trzeba dwojga - mówił.

CZYTAJ RÓWNIEŻ – Trump: nie chcę "zmarnowanego spotkania" z Putinem

- Zawsze myślałem, że on (Putin) chce całości (Ukrainy), nie jej części. Ale myślę, że teraz chce negocjować trochę bardziej, myślę, że jest skłonny zawrzeć układ. Zobaczymy. Nie chcemy, by miał całą (Ukrainę) - zaznaczył.

Prezydent USA Donald Trump
Prezydent USA Donald Trump
Źródło: AARON SCHWARTZ/PAP/EPA

Trump chce rozmawiać z Xi Jinpingiem o Ukrainie

Prezydent USA zapowiedział też, że zakończenie wojny w Ukrainie będzie jednym z głównych tematów jego planowanego spotkania z przewodniczącym Chin Xi Jinpingiem, choć przyznał, że może być trudno wymusić na nim, by Chiny przestały kupować rosyjską ropę naftową. Jednocześnie podkreślił, że Indie zgodziły się do końca roku ograniczyć zakupy rosyjskiej ropy "prawie do zera".

- Myślę, że on (Xi) może mieć duży wpływ na Putina. Myślę, że może mieć duży wpływ na wielu ludzi. Słuchajcie, to szanowany człowiek. To bardzo silny przywódca bardzo dużego kraju. Tak, myślę, że może mieć duży wpływ. I z pewnością będziemy rozmawiać o Rosji i Ukrainie - zapowiedział. Skrytykował przy tym swoich poprzedników, że zmusili Rosję i Chiny do zbliżenia.

Trump: nie dałem pozwolenia na uderzenia w głąb Rosji

Trump odniósł się także do doniesień "Wall Street Journal" na temat zniesienia restrykcji na uderzenia Ukrainy wewnątrz Rosji za pomocą brytyjskich rakiet Storm Shadow. Trump stwierdził, że nie jest prawdą, iż pozwolił Ukrainie na uderzenia wewnątrz Rosji za pomocą amerykańskiej broni, ale dodał, że chodzi tu o broń europejską.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Media o decyzji USA w sprawie Ukrainy. Trump zaprzecza

Media o decyzji USA w sprawie Ukrainy. Trump zaprzecza

Tomahawki dla Ukrainy? Były wysłannik Trumpa: tak, ale pod warunkiem

Tomahawki dla Ukrainy? Były wysłannik Trumpa: tak, ale pod warunkiem

- Po pierwsze, artykuł mówił, że dałem Ukrainie pozwolenie na wystrzelenie rakiet w głąb Rosji. Nie zrobiłem tego. Po drugie, nie używają naszych rakiet - zaznaczył Trump.

Według "WSJ", mimo że chodziło o brytyjskie pociski, USA mogą nakładać restrykcje na ich użycie ze względu na wykorzystywanie przez nie amerykańskich danych do namierzania celów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: AARON SCHWARTZ/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
USADonald TrumpWładimir PutinXi JinpingWojna w Ukrainie
Czytaj także:
Władimir Putin
"Nie chce ani rozejmu, ani zamrożenia konfliktu". Dla Putina to "nowe problemy"
Świat
Tianyao Lyu podczas koncertu laureatów XIX Konkursu Chopinowskiego
Ostatni koncert laureatów Konkursu Chopinowskiego
WARSZAWA
Gigantyczna fala rozchodząca się po Drodze Mlecznej
Przez Drogę Mleczną przechodzi ogromna fala. Naukowcy nie wiedzą dlaczego
METEO
Lidl prosi o zwrot produktu
Lidl wycofuje produkt. Ostrzeżenie
BIZNES
Na miejscu pracowała policja
13-latek za kierownicą, obok pijany ojciec. Kazał synowi jechać po alkohol
Olsztyn
Amunicja, bomby i granaty na budowanym odcinku S19
Amunicja, bomby i granaty na budowanym odcinku S19
Rzeszów
Viktor Orban
Orban uderzył w polski rząd
Świat
pap_20240125_08I
Nauczycielka skazana za negowanie rosyjskich zbrodni
Świat
imageTitle
Popis Spurs. Gigant z Francji dał lekcję debiutantowi
EUROSPORT
imageTitle
Historyczny wynik Polek w mistrzostwach świata
EUROSPORT
Senacka komisja przegłosowała projekt uznający Rosję za państwo wspierające terroryzm
Chcą uznania Rosji za państwo wspierające terroryzm. "Presja wewnątrz Kongresu"
Świat
Spowalniający kierowcy przed miernikiem prędkości
Nie chcą remontu drogi rowerowej, bo... po dziurawej jeździ się wolniej
Poznań
Donald Trump
Pierwsza taka decyzja administracji Trumpa. "Poważny cios"
BIZNES
Uwagę policjantów zwróciło auto stojące na zielonym świetle (zdjęcie ilustracyjne)
Poszukiwany czerwoną notą wpadł, bo stał na zielonym
WARSZAWA
Zniszczenie auta zarejestrował monitoring
"Upust emocji" po kłótni z partnerką i zniszczone przypadkowe auto
WARSZAWA
Keir Starmer i Emmanuel Macron podczas wizyty w bazie wojskowej Northwood
"To może być szok". Francuska armia "w gotowości na wstrząs"
Świat
Silny wiatr
Alert RCB. Tu należy szczególnie uważać
METEO
imageTitle
Utalentowana Rosjanka będzie grać dla innego kraju
EUROSPORT
Po zderzeniu dwie osoby, w tym dziecko, trafiły do szpitala
Manewr "w ostatniej chwili" i zderzenie z ciężarówką. Nagranie
WARSZAWA
imageTitle
Trener mistrzów o poważnej chorobie. "Byłem jak zombie"
EUROSPORT
Barbara Nowacka, ministra edukacji
Koniec szkolnych wycieczek? Nauczyciele chcą pieniędzy za swoją pracę
Justyna Suchecka
Uwaga na silny wiatr
Ostrzeżenia IMGW w czterech województwach
METEO
Dyrektorka Luwru Laurence des Car podczas wystąpienia w Senacie
Dyrektorka Luwru o "słabym punkcie"
Świat
Kontrola drogowa
Rzucił się do ucieczki, miał 18 powodów
WARSZAWA
Rosneft
USA nakładają sankcje na Rosję
Świat
Zniszczenia po rosyjskim ataku na przedszkole
Sankcje na Rosję, atak na przedszkole, Izrael odrzuca orzeczenie
WARTO WIEDZIEĆ
Jesień, pogodnie
Aż 20 stopni i wiatr, na który trzeba uważać
METEO
imageTitle
Liverpool przełamał się w wielkim stylu
EUROSPORT
Real - Juventus
Real bezbłędny. Wygraną musiał jednak wyszarpać
Najnowsze
Leszek Miller
Miller o Ukraińcach i Kowalu. Kraśko: momentami pana nie poznaję
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica