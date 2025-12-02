Logo strona główna
Świat

"Wiemy, gdzie mieszkają". Trump grozi "atakami na lądzie"

Donald Trump i Pete Hegseth
Trump: uważamy Wenezuelę za niezbyt przyjazny kraj
Źródło: Reuters
Prezydent Donald Trump zapowiedział, że USA rozpoczną "ataki na lądzie" na wenezuelskich przemytników narkotyków. Zaznaczył przy tym, że zagrożona uderzeniami jest nie tylko Wenezuela, którą administracja USA oskarża o związki z kartelami. - Ktokolwiek to robi i sprzedaje to w naszym kraju, będzie podlegał atakom - ostrzegł.

Donald Trump odpowiedział we wtorek na pytania, dotyczące kontrowersyjnego zabicia przez siły USA dwóch podejrzanych przemytników, którzy przeżyli pierwsze uderzenie na ich łódź na Morzu Karaibskim 2 września.

- Wciąż nie mam na ten temat zbyt wielu informacji, bo polegam na (szefie Pentagonu). (...). Ktoś zadał mi pytanie o drugie uderzenie. Nie wiedziałem o drugim uderzeniu - powiedział Trump podczas posiedzenia gabinetu. - Mogę powiedzieć to: chcę, by te łodzie zostały wyeliminowane - dodał.

Trump zadeklarował, że jego administracja "zacznie ataki na lądzie". - Wiemy, gdzie oni mieszkają. Wiemy, gdzie mieszkają ci źli ludzie i wkrótce zaczniemy to robić - dodał.

Prezydent przekonywał, że amerykańskie ataki na łodzie na Morzu Karaibskim, które mają dostarczać na teren USA narkotyki, są konieczne i powiedział, że będzie "o wiele łatwiej" atakować cele na lądzie.

Hegseth: admirał podjął słuszną decyzję

Siedzący obok niego szef Pentagonu Pete Hegseth również powiedział, że choć osobiście monitorował i zatwierdzał pierwsze uderzenie na łódź, to potem wyszedł z pokoju, a decyzję o uderzeniu na rozbitków podjął szef Dowództwa Sił Specjalnych adm. Frank Bradley. Hegseth stwierdził jednak, że admirał podjął dobrą decyzję.

- Admirał Bradley podjął słuszną decyzję, ostatecznie zatapiając statek i eliminując zagrożenie - powiedział.

Skrytykował też dziennikarzy i polityków, którzy sugerowali, że zabicie rozbitków stanowiło zbrodnię. - To się nazywa mgła wojny. Tego wy, prasa, nie rozumiecie. Siedzicie w swoich klimatyzowanych biurach albo na Kapitolu i czepiacie się szczegółów, i podrzucacie fałszywe historie do "Washington Post" o "zabiciu wszystkich" - stwierdził Hegseth, odnosząc się do doniesień dziennika, że wydał on słowny rozkaz zabicia wszystkich. - A potem chcecie rzucać naprawdę nieodpowiedzialnymi określeniami na temat amerykańskich bohaterów, decyzji, jakie podjęli. Napisałem całą książkę na ten temat z powodu tego, co politycy i prasa robią wojownikom - dodał.

Komentując groźby pod adresem Wenezueli oraz walkę przeciwko kartelom narkotykowym, Trump sugerował, że zagrożona jest nie tylko Wenezuela. - Ktokolwiek to robi i sprzedaje to w naszym kraju, będzie podlegał atakom, niekoniecznie tylko Wenezuela - dodał.

Trump dał siedem dni na ucieczkę

Trump dał siedem dni na ucieczkę

Maduro wezwał do "obrony ojczyzny". I zatańczył

Maduro wezwał do "obrony ojczyzny". I zatańczył

Kryzys na linii USA-Wenezuela

W ostatnim czasie narastają napięcia na linii USA-Wenezuela. W poniedziałek Reuters poinformował o szczegółach rozmowy telefonicznej amerykańskiego prezydenta z wenezuelskim dyktatorem, do której doszło 21 listopada. Donald Trump powiedział Nicolasowi Maduro, że ma on tydzień na ucieczkę z kraju wraz z rodziną, odmawiając jednak amnestii dla niego i jego ludzi - twierdzi agencja. W dniu wygaśnięcia tego rzekomego terminu, 28 listopada, Trump ogłosił zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Wenezuelą.

Stany Zjednoczone prowadzą od września w rejonie Karaibów i wschodniego Pacyfiku działania wojskowe, których celem, według Białego Domu, ma być walka z handlem narkotykami, poprzez ostrzeliwanie łodzi, na pokładzie których mają być przemycane. Wysłały też 15 tysięcy żołnierzy i największy na świecie lotniskowiec USS Gerald Ford w zasięg uderzenia Wenezueli. 

Zabili rozbitków, którzy przeżyli pierwsze uderzenie w łódź. Biały Dom potwierdza

USA oskarżają wenezuelskiego przywódcę Nicolasa Maduro o kierowanie przemytem narkotyków i nie uznają go za prawowitego prezydenta Wenezueli.

Czy to: "kochani, za chwilę uderzę"? Co się kryje za działaniami Trumpa wobec Wenezueli

Autorka/Autor: sz/ft

Źródło: CNN, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/YURI GRIPAS / CNP POOL

Donald TrumpUSAWenezuela
