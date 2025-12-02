"Wiemy, gdzie mieszkają". Trump grozi "atakami na lądzie"

Trump: uważamy Wenezuelę za niezbyt przyjazny kraj Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Donald Trump odpowiedział we wtorek na pytania, dotyczące kontrowersyjnego zabicia przez siły USA dwóch podejrzanych przemytników, którzy przeżyli pierwsze uderzenie na ich łódź na Morzu Karaibskim 2 września.

- Wciąż nie mam na ten temat zbyt wielu informacji, bo polegam na (szefie Pentagonu). (...). Ktoś zadał mi pytanie o drugie uderzenie. Nie wiedziałem o drugim uderzeniu - powiedział Trump podczas posiedzenia gabinetu. - Mogę powiedzieć to: chcę, by te łodzie zostały wyeliminowane - dodał.

Trump zadeklarował, że jego administracja "zacznie ataki na lądzie". - Wiemy, gdzie oni mieszkają. Wiemy, gdzie mieszkają ci źli ludzie i wkrótce zaczniemy to robić - dodał.

Prezydent przekonywał, że amerykańskie ataki na łodzie na Morzu Karaibskim, które mają dostarczać na teren USA narkotyki, są konieczne i powiedział, że będzie "o wiele łatwiej" atakować cele na lądzie.

Hegseth: admirał podjął słuszną decyzję

Siedzący obok niego szef Pentagonu Pete Hegseth również powiedział, że choć osobiście monitorował i zatwierdzał pierwsze uderzenie na łódź, to potem wyszedł z pokoju, a decyzję o uderzeniu na rozbitków podjął szef Dowództwa Sił Specjalnych adm. Frank Bradley. Hegseth stwierdził jednak, że admirał podjął dobrą decyzję.

- Admirał Bradley podjął słuszną decyzję, ostatecznie zatapiając statek i eliminując zagrożenie - powiedział.

Skrytykował też dziennikarzy i polityków, którzy sugerowali, że zabicie rozbitków stanowiło zbrodnię. - To się nazywa mgła wojny. Tego wy, prasa, nie rozumiecie. Siedzicie w swoich klimatyzowanych biurach albo na Kapitolu i czepiacie się szczegółów, i podrzucacie fałszywe historie do "Washington Post" o "zabiciu wszystkich" - stwierdził Hegseth, odnosząc się do doniesień dziennika, że wydał on słowny rozkaz zabicia wszystkich. - A potem chcecie rzucać naprawdę nieodpowiedzialnymi określeniami na temat amerykańskich bohaterów, decyzji, jakie podjęli. Napisałem całą książkę na ten temat z powodu tego, co politycy i prasa robią wojownikom - dodał.

Komentując groźby pod adresem Wenezueli oraz walkę przeciwko kartelom narkotykowym, Trump sugerował, że zagrożona jest nie tylko Wenezuela. - Ktokolwiek to robi i sprzedaje to w naszym kraju, będzie podlegał atakom, niekoniecznie tylko Wenezuela - dodał.

Kryzys na linii USA-Wenezuela

W ostatnim czasie narastają napięcia na linii USA-Wenezuela. W poniedziałek Reuters poinformował o szczegółach rozmowy telefonicznej amerykańskiego prezydenta z wenezuelskim dyktatorem, do której doszło 21 listopada. Donald Trump powiedział Nicolasowi Maduro, że ma on tydzień na ucieczkę z kraju wraz z rodziną, odmawiając jednak amnestii dla niego i jego ludzi - twierdzi agencja. W dniu wygaśnięcia tego rzekomego terminu, 28 listopada, Trump ogłosił zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Wenezuelą.

Stany Zjednoczone prowadzą od września w rejonie Karaibów i wschodniego Pacyfiku działania wojskowe, których celem, według Białego Domu, ma być walka z handlem narkotykami, poprzez ostrzeliwanie łodzi, na pokładzie których mają być przemycane. Wysłały też 15 tysięcy żołnierzy i największy na świecie lotniskowiec USS Gerald Ford w zasięg uderzenia Wenezueli.

USA oskarżają wenezuelskiego przywódcę Nicolasa Maduro o kierowanie przemytem narkotyków i nie uznają go za prawowitego prezydenta Wenezueli.

OGLĄDAJ: Czy to: "kochani, za chwilę uderzę"? Co się kryje za działaniami Trumpa wobec Wenezueli Zobacz cały materiał