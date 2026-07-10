Świat Donald Trump o "planie zamachu" na niego. "Jestem na liście" Oprac. Aleksandra Sapeta |

Donald Trump: Iranowi bardzo niewiele zostało i bardzo chce zawrzeć umowę Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/GEORGI LICOVSKI

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Izrael przekazał USA informacje wywiadowcze, które według niego wskazują na nowy irański plan zabicia prezydenta Donalda Trumpa - poinformował w czwartek dziennik "Wall Street Journal", powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.

Prezydent USA odniósł się do tych doniesień w rozmowie z "New York Post". - Nie, nie. Izrael z niczym nie wyszedł. Byłem numerem jeden od długiego czasu i takie jest życie - powiedział dziennikarce "NYP" w krótkim wywiadzie telefonicznym. - Mam nadzieję, że będziesz za mną tęsknić - dodał, żartując.

Trump wyjawił jednak, że zostawił instrukcje wojsku, by "jeśli cokolwiek się stanie, ma zbombardować ich na poziomie niewidzianym nigdy wcześniej".

Trump: Iran chce mnie wyeliminować

Bezpieczeństwo prezydenta stało się przedmiotem dyskusji ze względu na decyzję Białego Domu, by wracając ze szczytu NATO w Ankarze, nie użył on - przynajmniej w pierwszej części podróży - nowego Air Force One podarowanego przez Katar. Według "New York Timesa" stało się tak, bo luksusowy Boeing 747-8 nie posiada takich samych środków ochronnych i przeciwrakietowych, jak starsza wersja.

Pytany o to podczas szczytu, Trump powiedział, że "wyszła nowa lista osób, które Iran chce zabić". - Oni chcą wyeliminować przywódcę Stanów Zjednoczonych, mnie - powiedział Trump dziennikarzom w Ankarze. - Jestem na każdej liście. Dziś rano zobaczyłem, że jestem na każdej z ich list. Jak dotąd chyba miałem trochę szczęścia, ale to może nie trwać zbyt długo - dodał.

Powiedział jednak, że nie użył nowego samolotu w drodze z Ankary, bo chciał, by obejrzeli go żołnierze w bazie Mildenhall w Wielkiej Brytanii. Tam właśnie doszło do międzylądowania i zamiany starego samolotu na nowy.

Iran od lat otwarcie zapowiada odwet na Trumpie za zabicie podczas pierwszej kadencji Kasema Sulejmaniego, jednego z najważniejszych generałów Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej - zwrócił uwagę "WSJ".

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W tle medialnych doniesień dotyczących bezpieczeństwa prezydenta Stanów Zjednoczonych, trwa eskalacja wojny USA z Iranem. W trakcie szczytu NATO w Ankarze Trump oświadczył, że "to koniec" zawieszenia broni. Nastąpiło to po wzajemnej wymianie ostrzałów w cieśnie Ormuz. W piątek Trump podtrzymał swoje stanowisko, ale dodał, że Irańczycy poprosili o kontynuacje rozmów.