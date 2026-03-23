Świat

Trump: nie chciałbym, żeby nowy przywódca Iranu został zabity

Donald Trump
Donald Trump: oni bardzo mocno chcą się dogadać
Źródło: Reuters
Prezydent USA Donald Trump powiedział, że nie wie, czy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei żyje, ale nie chciałby, żeby został zabity. Powtórzył, że toczą się rozmowy z władzami reżimu, czemu irańskie media zaprzeczają.

Rozmawiając z dziennikarzami w poniedziałek na lotnisku w Palm Beach przed odlotem do Memphis, Donald Trump poinformował, że USA nie wiedzą, czy nowy najwyższy przywódca Iranu, Modżtaba Chamenei, w ogóle żyje. - Nie chcę, żeby go zabili - dodał jednak Trump.

- Nikt tak naprawdę nie chciałby teraz być przywódcą tego kraju, ale może będziemy w stanie rozwiązać ten problem - powiedział amerykański prezydent nie dodając szczegółów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zwrot w sprawie wojny w Iranie? Nagły wpis Trumpa

Rozmowy z "najważniejszym człowiekiem" w Iranie

Donald Trump mówił, że toczą się rozmowy z wysoko postawionymi osobami w irańskim reżimie w celu zakończenia konfliktu i zapewnienia, że ten kraj nie będzie mieć broni atomowej.

- Będą musieli jednak ogarnąć swój PR. Mieliśmy bardzo, bardzo dobre rozmowy. Zobaczymy, dokąd doprowadzą. Mamy szereg ważnych porozumień, [ustalone - red.] prawie wszystkie punkty porozumienia - przekonywał Trump w odpowiedzi na pytanie dziennikarzy o tę sprawę.

Prezydent USA nie powiedział, z kim dokładnie toczą się negocjacje, ale nie jest to Modżtaba Chamenei, tylko "najważniejszy człowiek". Zasugerował, że kierownictwo reżimu jest rozbite i mają problemy z komunikacją między sobą.

Trump był pytany, do czego dążą Stany Zjednczone w rozmowach, o których mówi. - Chcemy, żeby nie mieli broni atomowej, żeby nawet nie byli bliscy do tego [jej wytworzenia - red.]. Żadnych rakiet. Chcemy pokoju na Bliskim Wschodzie - odpowiedział.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Chcą pomóc odblokować Ormuz. "Tak szybko, jak to możliwe"

Trump o rozmowach i zaprzeczenie z Iranu

Donald Trump poinformował wcześniej w poniedziałek na swoim portalu Truth Social, że USA i Iran przeprowadziły "bardzo dobre i produktywne rozmowy", i ogłosił pięciodniowe przełożenie zapowiadanych wcześniej ataków na irańską infrastrukturę energetyczną.

Władze Iranu nie prowadzą pośredniej ani bezpośredniej komunikacji z USA - podała w poniedziałek irańska agencja Fars. Jej źródło oceniło, że Trump odroczył ataki, ponieważ obawia się, że Teheran w odwecie zacznie atakować obiekty infrastruktury energetycznej w całej zachodniej Azji.

Półoficjalna agencja irańska Tasnim również przekazała, że nie toczą się rozmowy z USA. - Nie odbyły się żadne negocjacje i żadne nie są w toku - powiedział agencji wysoki rangą irański urzędnik do spraw bezpieczeństwa. Według jego relacji Iran poinformował swoich sojuszników, że będzie kontynuował obronę "aż do osiągnięcia niezbędnego poziomu odstraszania".

pc

pc
Opracował Filip Czerwiński

Źródło: tvn24.pl, Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

IranUSADonald TrumpPolityka zagraniczna USABliski Wschód
