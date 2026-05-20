Świat

Był "solą w oku" prezydenta, wypada z gry. Trump: zasłużył

Prezydent USA Donald Trump przemawia podczas specjalnej kolacji w Ogrodzie Różanym na terenie Białego Domu, 11 maja 2026
Departament Sprawiedliwości USA opublikował tysiące stron dokumentów dotyczących sprawy Epsteina
Thomas Massie, republikanin z Kentucky nazywany przez Donalda Trumpa "najgorszym kongresmenem" i "świrem", przegrał prawybory do Izby Reprezentantów. Prezydent skomentował ten wynik mówiąc, że Massie "był złym człowiekiem" i "zasłużył na porażkę". Czym się naraził?

"Władza prezydenta USA nad partią zostanie wystawiona na próbę", pisał we wtorek "Financial Times". Portal Politico komentował, że to może być szansa na "usunięcie buntownika". W wyścigu w prawyborach o fotel kongresmena starli się bowiem wspierany przez Donalda Trumpa były żołnierz Navy SEAL Ed Gallrein oraz republikanin Thomas Massie, nazywany przez obecnego prezydenta "idiotą", "frajerem", "świrem" i "najgorszym kongresmenem".

Massie naciskał m.in. na ujawnienie akt dotyczących zmarłego przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina. W opinii mediów był "solą w oku" Donalda Trumpa. Nawet na ostatniej prostej wyścigu prezydent napisał o nim na Truth Social, że jest "nieuczciwy i zdesperowany" i ma nadzieję, że "wyborcy nie dadzą się nabrać na jego oszustwo".

Thomas Massie
Przegrał pierwszy raz od lat. Tak to skomentował

To pierwsza porażka Thomasa Massie, 55-letniego polityka, absolwenta MIT (Massachusetts Institute of Technology) i biznesmena, podczas ubiegania się o reelekcję. Wcześniej w prawyborach sześć razy osiągał sukces, zdobywając ponad 60 proc. głosów. Mówił, że "uzyskał przeciwciała przeciwko Trumpowi" - przypomina "New York Times". Tym razem przegrał z "odnoszącym sukcesy farmerem z Kentucky, amerykańskim bohaterem wojennym", jak określał Trump jego rywala Eda Gallreina.

Amerykańskie media komentują, że "chęć zemsty prezydenta" napędza kosztowne prawybory. Wydatki na tę kampanię wyborczą i reklamy przekroczyły 32 mln dolarów (117 mln zł) i były rekordowo wysokie.

- Dlaczego ten wyścig był tak drogi? Ponieważ zdecydowali się kupić to miejsce - cytuje słowa Thomasa Massie "The Guardian".

Gdy Massie dowiedział się o swojej przegranej, postanowił pogratulować zwycięzcy. Ale - jak powiedział podczas konferencji prasowej - "zajęło mu trochę czasu znalezienie Eda Gallreina w Tel Awiwie". - Udało mi się jednak dodzwonić. Przekazałem informację, że opuszczam wyścig. Przez cały czas zachowywaliśmy się honorowo. I tak pozostanie - mówił.

Gallrein wejdzie teraz do wyborów powszechnych jako zdecydowany faworyt w okręgu, który od dwóch dekad ani razu nie wybrał demokraty - komentuje brytyjski "Guardian".

Trump: zasłużył na porażkę

Massie wielokrotnie spierał się z obecnie urzędującym prezydentem - choćby ostatnio w sprawie interwencji w Iranie, gdy oskarżał Donalda Trumpa o łamanie konstytucji. Naciskał też na ujawnienie akt dotyczących zmarłego przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina. Gdy to się stało, stwierdził: - Doprowadziliśmy do rezygnacji dwudziestu czterech prezesów, ambasadora, księcia, premiera, ministra kultury i to w zaledwie sześć miesięcy.

Prezydent pytany we wtorek o wynik prawyborów w Kentucky oświadczył, że Massie "był złym człowiekiem. Zasłużył na porażkę".

Nie tylko dla krytyka Trumpa z Kentucky wyścig w prawyborach skończył się porażką. Podobny los spotkał senatora Billa Cassidy'ego z Luizjany, który głosował za skazaniem Trumpa za atak na Kapitol, do którego doszło w styczniu 2021 roku. Przegrał w prawyborach z wspieraną przez prezydenta Julią Letlow.

Rozmowy na szczycie
Źródło: The Guardian, New York Times, Financial Times, Politico
Ewa Żebrowska
