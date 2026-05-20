Świat Był "solą w oku" prezydenta, wypada z gry. Trump: zasłużył Oprac. Ewa Żebrowska |

Departament Sprawiedliwości USA opublikował tysiące stron dokumentów dotyczących sprawy Epsteina Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Władza prezydenta USA nad partią zostanie wystawiona na próbę", pisał we wtorek "Financial Times". Portal Politico komentował, że to może być szansa na "usunięcie buntownika". W wyścigu w prawyborach o fotel kongresmena starli się bowiem wspierany przez Donalda Trumpa były żołnierz Navy SEAL Ed Gallrein oraz republikanin Thomas Massie, nazywany przez obecnego prezydenta "idiotą", "frajerem", "świrem" i "najgorszym kongresmenem".

Massie naciskał m.in. na ujawnienie akt dotyczących zmarłego przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina. W opinii mediów był "solą w oku" Donalda Trumpa. Nawet na ostatniej prostej wyścigu prezydent napisał o nim na Truth Social, że jest "nieuczciwy i zdesperowany" i ma nadzieję, że "wyborcy nie dadzą się nabrać na jego oszustwo".

Thomas Massie Źródło zdjęcia: LUKE JOHNSON/PAP

Przegrał pierwszy raz od lat. Tak to skomentował

To pierwsza porażka Thomasa Massie, 55-letniego polityka, absolwenta MIT (Massachusetts Institute of Technology) i biznesmena, podczas ubiegania się o reelekcję. Wcześniej w prawyborach sześć razy osiągał sukces, zdobywając ponad 60 proc. głosów. Mówił, że "uzyskał przeciwciała przeciwko Trumpowi" - przypomina "New York Times". Tym razem przegrał z "odnoszącym sukcesy farmerem z Kentucky, amerykańskim bohaterem wojennym", jak określał Trump jego rywala Eda Gallreina.

Amerykańskie media komentują, że "chęć zemsty prezydenta" napędza kosztowne prawybory. Wydatki na tę kampanię wyborczą i reklamy przekroczyły 32 mln dolarów (117 mln zł) i były rekordowo wysokie.

BREAKING: Rep. Thomas Massie loses his GOP primary in Kentucky to Ed Gallrein, NBC News projects, in another victory for President Trump as he targets dissenters in his party. https://t.co/tu2agV6y0s — NBC News (@NBCNews) May 19, 2026 Rozwiń

- Dlaczego ten wyścig był tak drogi? Ponieważ zdecydowali się kupić to miejsce - cytuje słowa Thomasa Massie "The Guardian".

Gdy Massie dowiedział się o swojej przegranej, postanowił pogratulować zwycięzcy. Ale - jak powiedział podczas konferencji prasowej - "zajęło mu trochę czasu znalezienie Eda Gallreina w Tel Awiwie". - Udało mi się jednak dodzwonić. Przekazałem informację, że opuszczam wyścig. Przez cały czas zachowywaliśmy się honorowo. I tak pozostanie - mówił.

Gallrein wejdzie teraz do wyborów powszechnych jako zdecydowany faworyt w okręgu, który od dwóch dekad ani razu nie wybrał demokraty - komentuje brytyjski "Guardian".

Dowiedz się więcej: Wyborcy ocenili Trumpa. Takiego wyniku jeszcze nie było

Trump: zasłużył na porażkę

Massie wielokrotnie spierał się z obecnie urzędującym prezydentem - choćby ostatnio w sprawie interwencji w Iranie, gdy oskarżał Donalda Trumpa o łamanie konstytucji. Naciskał też na ujawnienie akt dotyczących zmarłego przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina. Gdy to się stało, stwierdził: - Doprowadziliśmy do rezygnacji dwudziestu czterech prezesów, ambasadora, księcia, premiera, ministra kultury i to w zaledwie sześć miesięcy.

Prezydent pytany we wtorek o wynik prawyborów w Kentucky oświadczył, że Massie "był złym człowiekiem. Zasłużył na porażkę".

Nie tylko dla krytyka Trumpa z Kentucky wyścig w prawyborach skończył się porażką. Podobny los spotkał senatora Billa Cassidy'ego z Luizjany, który głosował za skazaniem Trumpa za atak na Kapitol, do którego doszło w styczniu 2021 roku. Przegrał w prawyborach z wspieraną przez prezydenta Julią Letlow.