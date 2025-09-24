Logo strona główna
Świat

Sześć lat temu raczej się śmiali, teraz "słuchali go głównie w milczeniu"

Donald Trump
Trump: ONZ po prostu dla nas nie działa
Źródło: Reuters
"Był to Trump w czystej postaci: obrona Ameryki i państwa narodowego, atak na multilateralizm i globalizm" - tak wystąpienie prezydenta USA na forum ONZ komentuje BBC. Inne media piszą, że było to "bezpardonowe znęcanie się nad Europą", ale przyznają też, że część jego krytycznych słów ma uzasadnienie.

We wtorek, w swoim pierwszym od sześciu lat wystąpieniu na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, Donald Trump skrytykował działalność organizacji, zarzucając jej bezczynność w odpowiedzi na światowe problemy i niekorzystanie z posiadanego potencjału. Dużo miejsca poświecił też na wyliczanie swoich osiągnięć, negatywną opinię na temat imigracji oraz polityki klimatycznej.

W opinii BBC przemówienie Trumpa "było jedną z najwyraźniejszych prezentacji jego sposobu postrzegania świata i najczystszym wyrażeniem jego ideologii". "Jego zwolennicy będą postrzegać to jako trumpizm w czystej postać, a krytycy jako trumpizm bez ładu i składu" - stwierdziła stacja.

"Najbardziej nacjonalistyczna strona" Trumpa
Dowiedz się więcej:

"Najbardziej nacjonalistyczna strona" Trumpa

Amerykański przywódca w trakcie blisko godzinnego wystąpienia "atakował swoich przeciwników i ich idee, eliminując jednego po drugim". Jak zauważono, w pierwszych słowach zaczął od "chwalenia Stanów Zjednoczonych i siebie samego". Następnie "zaatakował gospodarzy", czyli ONZ, mówiąc, że organizacja nie pomogła mu w zaprowadzaniu pokoju ani w sprawie migrantów chcących dostać się nielegalnie do USA.

"Sześć lat temu śmiali się, w tym roku słuchali go głównie w milczeniu"

BBC zwróciła uwagę, że w tej kwestii Trump ma rację, gdyż "wielu analityków kwestionuje skuteczność ONZ w rozwiązywaniu konfliktów, wskazując w szczególności na impas w Radzie Bezpieczeństwa i nieudolną biurokrację tego organu".

Stacja, podobnie jak inne brytyjskie media, zwróciła uwagę, że największą krytykę amerykański przywódca skierował w stronę europejskich sojuszników, atakując ich za inwestowanie w energię odnawialną i otwieranie granic dla migrantów.

"Był to Trump w czystej postaci: obrona Ameryki i państwa narodowego, atak na multilateralizm i globalizm (…) Sześć lat temu słuchacze Trumpa w ONZ śmiali się z jego niekiedy nieprawdziwych twierdzeń, w tym roku słuchali go głównie w milczeniu" – zauważyła BBC.

Donald Trump podczas debaty generalnej w ONZ
Donald Trump podczas debaty generalnej w ONZ
Źródło: PAP/Leszek Szymański

Europa "chłopcem do bicia" dla Trumpa

Dziennik "The Guardian" napisał, że choć Trump przemawiał do 192 innych przywódców świata uczestniczących w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, to "prawdziwym celem jego wtorkowego przemówienia była Europa, którą wielokrotnie przedstawił jako chłopca do bicia w antyliberalnej, pełnej przemocy polemice".

Brytyjski dziennik zauważył, że w swoim przemówieniu Trump nie wspomniał o europejskich wyborcach, ale oskarżył przywódców o "niszczenie przez nich dziedzictwa".

Jest to pogląd podzielany przez prawicowe ugrupowania polityczne działające na Starym Kontynencie, "z którymi prezydent USA i jego sojusznicy coraz bardziej się zaprzyjaźniają". Zdaniem gazety, wypowiedź Trumpa "brzmiała tak, jakby Biały Dom szukał okazji do kłótni z Europą".

"Spodziewajcie się więcej takich działań"

"Zapomnijcie o uprzejmym Trumpie, to było bezpardonowe znęcanie się nad Europą" – ocenił dziennik "Times".

Gazeta podkreśliła, że nie należy ignorować słów Trumpa wypowiedzianych podczas debaty na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, gdyż "odzwierciedlają one szerszy problem w jego administracji". "Chociaż prezydent USA zapowiedział, że nie będzie uczył krajów Bliskiego Wschodu, jak żyć, to członkowie jego gabinetu postrzegają sytuację w Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej w zakresie migracji i energetyki jako realne zagrożenie dla bezpieczeństwa" – czytamy na łamach dziennika.

"Spodziewajcie się więcej takich działań w nadchodzących miesiącach. Dla administracji Trumpa naprawianie Europy to nie tylko hobby – to klucz do bezpieczeństwa Zachodu" - ocenia "Times".

Autorka/Autor: akr/adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Donald TrumpUSAGospodarka USAPolityka zagraniczna USAUnia EuropejskaEuropaMigracjauchodźcybezpieczeństwoOrganizacja Narodów Zjednoczonych
