Katolicy byli zachwyceni zamieszczoną przez Biały Dom grafiką przedstawiającą Donalda Trumpa w szatach papieża - uważa prezydent USA. Stwierdził przy tym, że on nie miał z tym nic wspólnego.

Kluczowe fakty: Donald Trump ocenił, że osoby, które krytykują grafikę, "nie znają się na żartach".

Głos w tej sprawie zabrali między innymi duchowni w USA.

Prezydent USA mówi, że grafika to nie jego dzieło i "nie ma pojęcia, skąd się wzięło".

Pytany o kontrowersyjny obrazek - zamieszczony w ubiegłym tygodniu na jego koncie w mediach społecznościowych, a potem na oficjalnym konto Białego Domu - Donald Trump odparł, że "tylko mediom z fake newsami nie podobał się ten żart". - Nie znają się na żartach - dowodził. Katolicy - jego zdaniem - "byli zachwyceni".

- Ja nie miałem z tym nic wspólnego. Ktoś wymyślił zdjęcie, na którym jestem ubrany jak papież i wrzucił je do internetu. To nie ja to zrobiłem. Nie mam pojęcia, skąd się wzięło. Może to była AI, ale nic o tym nie wiem. Dopiero co to zobaczyłem - powiedział Trump w Gabinecie Owalnym.

- Właściwie moja żona uznała, że to słodkie i miłe - stwierdził Trump i dodał, że gdyby był papieżem, nie mógłby się ożenić. - Z tego, co wiem, papieże się nie żenią. Pytany, czy właściwe było zamieszczanie grafiki przez Biały Dom, odpowiedział tylko: - Dajcie spokój. Ktoś zrobił to dla zabawy.

Grafika ukazująca Donalda Trumpa jako papieża Źródło: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Katolicy krytykują Trumpa za grafikę

W sobotę Katolicka Konferencja Stanu Nowy Jork, reprezentująca biskupów z tego stanu, skrytykowała prezydenta za jego żart, twierdząc, że "nie było w nim nic mądrego, ani śmiesznego".

Biorący udział w konklawe arcybiskup Nowego Jorku, kardynał Timothy Dolan ocenił, że obraz wstawiony przez Trumpa "nie był dobry". Trump wcześniej żartował, że on chciałby zostać papieżem, lecz chwilę potem wymienił Dolana jako dobrego kandydata na głowę Kościoła.

