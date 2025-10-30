Donald Trump spotkał się z Xi Jinpingiem Źródło: TVN24, Reuters

Prezydent USA Donald Trump i przywódca Chin Xi Jinping uścisnęli sobie dłonie w bazie wojskowej przylegającej do międzynarodowego lotniska Pusan-Kimhae i wymienili uprzejmości.

Przywódcy mocarstw wyszli z bazy lotniczej przy lotnisku w Pusan po około 1 godzinie i 40 minutach od rozpoczęcia rozmów. Obaj uścisnęli dłonie i wsiedli do samochodów. Trump udał się bezpośrednio do samolotu Air Force One, którym wyruszył w podróż do Waszyngtonu po sześciodniowej podróży do Azji.

Trump o ustaleniach

Trump poinformował o efektach spotkania w trakcie lotu powrotnego do USA. Ogłosił, że zawarł z Chinami jednoroczne porozumienie obejmujące między innymi powstrzymanie się od kontroli eksportu metali ziem rzadkich przez Chiny, a także obniżenie ceł na towary z Chin o 10 p.p. w zamian za obietnicę powstrzymania eksportu prekursorów do wytwarzania fentanylu. W rezultacie cła na większość importu z Chin spadną z 57 do 47 procent.

Trump stwierdził, że nie rozmawiał z Xi o kwestii Tajwanu. Zapowiedział też, że w kwietniu odwiedzi Chiny.

Ocenił też, że spotkanie "w skali od 1 do 10" ocenia na 12.

Przed spotkaniem Trump żartował, że będzie mieć bardzo udane spotkanie, ale Xi Jinping "jest bardzo twardym negocjatorem, a to niedobrze". Dodał, że dobrze się z Xi znają i mają "wspaniałe relacje".

Odpowiadając na pytanie dziennikarki, czy podpisze porozumienie handlowe z Chinami, Trump odparł, że "być może". Prezydent USA stwierdził, że wiele rzeczy zostało już uzgodnionych, a kolejne zostaną podczas spotkania.

Xi liczy na "zapewnienie stabilnego kursu"

Xi zaznaczył przed spotkaniem, że biorąc pod uwagę różne warunki obu krajów, nie zawsze się ze sobą zgadzają i że normalne jest, że dwie największe gospodarki świata czasami się ze sobą ścierają.

- W obliczu wiatrów, fal i wyzwań, z panem i mną u steru Chiny i USA, powinny utrzymać właściwy kierunek i zapewnić stabilny kurs do przodu tego gigantycznego statku stosunków Chiny-USA - powiedział chiński przywódca. Gratulował też Trumpowi zawarcia pokoju w Strefie Gazy i innych inicjatyw pokojowych.

Spotkanie na marginesie odbywającego się w Korei Południowej szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku było pierwszym spotkaniem twarzą w twarz przywódców supermocarstw w obecnej kadencji Trumpa.

Głównym tematem rozmów miały być negocjacje dotyczące złagodzenia wojny handlowej między krajami. Trump zapowiadał też, że poruszy temat zakupów rosyjskiej ropy naftowej przez Chiny i eksportu chemikaliów do wytwarzania fentanylu.

