Trump i Netanjahu stawiali ultimatum, Hamas uwolnił kolejnych zakładników

Zamaskowani i uzbrojeni bojownicy Hamasu i Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu przekazali zakładników pracownikom Czerwonego Krzyża w Chan Junus na południu Strefy Gazy. Uwolnieni zostali następnie przewiezieni do jednej z izraelskich baz wojskowych w Strefie Gazy, a stamtąd wrócili do kraju.

Uwolnieni przez Hamas zakładnicy

Premier Izraela Benjamin Netanjahu we wtorek zagroził, że jeżeli do soboty nie dojdzie do uwolnienia kolejnych zakładników porwanych przez Hamas 7 października 2023 r., będzie to równoznaczne ze zerwaniem rozejmu, a izraelskie wojska wznowią walki w Strefie Gazy. Podobne ultimatum postawił prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, również dając czas na wypuszczenie zakładników do soboty.