Nie żyje były sekretarz obrony USA

Donald Rumsfeld urodził się w 1932 roku w Evanston na przedmieściach Chicago. W latach 60. był kongresmenem z okręgu w Illinois, a w latach 70. - szefem personelu Białego Domu. Był zarówno najmłodszym, jak i najstarszym sekretarzem obrony. Po raz pierwszy zajmował to stanowisko między 1975 a 1977 rokiem.

Rumsfeld odegrał kluczową rolę w amerykańskiej odpowiedzi na zamachy terrorystyczne z 11 września 2001 roku. Był architektem interwencji podczas wojny w Iraku, za co spotkał się z krytyką nie tylko demokratów. Chodziło między innymi o tortury i nadużycia, do jakich dochodziło w więzieniu Abu Ghraib w pobliżu Bagdadu. Rumsfeld stopniowo tracił poparcie polityczne i podał się do dymisji pod koniec 2006 roku.