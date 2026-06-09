Świat Katastrofa odrzutowca w czasie awaryjnego lądowania w Dominikanie Oprac. Justyna Sochacka |

Katastrofa prywatnego odrzutowca na lotnisku w Dominikanie Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026 Źródło zdj. gł.: CNN

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Według Dominikańskiego Instytutu Lotnictwa Cywilnego, piloci zgłosili awarię, gdy samolot Gulfstream G200 znajdował się około 10 mil na południowy zachód od lotniska La Romana. Krążyli nad lotniskiem przez pół godziny, zanim podjęli próbę awaryjnego lądowania.

Na nagraniu widać, że samolot zjechał z pasa lotniska w czasie awaryjnego lądowania i eksplodował obok niego.

W katastrofie zginęli piloci

Według władz lotniska, w katastrofie zginęli obaj piloci - obywatele USA. Na pokładzie maszyny nie było pasażerów.

Dominikański Instytut Lotnictwa Cywilnego i komisja zajmująca się badaniem wypadków lotniczych ustalają przyczyny tragedii.

Nagranie

Moment katastrofy zarejestrował pracownik lotniska. Widać na nim próbę lądowania i eksplozję maszyny. Zanim do niej doszło, słyszalni na nagraniu świadkowie mówili: "Boże, prosimy cię...".

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