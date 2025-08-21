Czerwony Krzyż leczy cywilów, którzy zostali ranni przez walki z rebeliantami w DRK Źródło: Reuters/ICRC'

Antyrządowi rebelianci z grupy M23 w ubiegłym miesiącu zabili co najmniej 140 osób na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga - wynika z opublikowanego w środę raportu międzynarodowej organizacji pozarządowej Human Rights Watch.

W trwającym konflikcie zginęły tysiące osób, a setki tysięcy zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów Źródło: Shi Yu/Xinhua News/East News

Wspierany przez Rwandę Ruch 23 Marca, czyli M23, powstał w 2012 r. i jest jedną z ponad 100 działających we wschodniej części DRK grup zbrojnych. Ugrupowania te starają się zdobyć tam kontrolę nad kopalniami minerałów, w tym złota i kobaltu potrzebnego do produkcji baterii do samochodów elektrycznych.

Grupa M23, która składa się z bojowników Tutsi, twierdzi, że walczy o prawa mniejszości Tutsi w Demokratycznej Republice Konga.

Według ONZ w konflikcie zginęły już tysiące osób, a setki tysięcy zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów.

