Antyrządowi rebelianci z grupy M23 w ubiegłym miesiącu zabili co najmniej 140 osób na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga - wynika z opublikowanego w środę raportu międzynarodowej organizacji pozarządowej Human Rights Watch.
Wspierany przez Rwandę Ruch 23 Marca, czyli M23, powstał w 2012 r. i jest jedną z ponad 100 działających we wschodniej części DRK grup zbrojnych. Ugrupowania te starają się zdobyć tam kontrolę nad kopalniami minerałów, w tym złota i kobaltu potrzebnego do produkcji baterii do samochodów elektrycznych.
Grupa M23, która składa się z bojowników Tutsi, twierdzi, że walczy o prawa mniejszości Tutsi w Demokratycznej Republice Konga.
Według ONZ w konflikcie zginęły już tysiące osób, a setki tysięcy zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów.
Autorka/Autor: asty/lulu
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shi Yu/Xinhua News/East News