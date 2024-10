To może zapowiadać demencję. Eksperci o "zdarzeniu ostrzegawczym"

Publikację badań, które trafiły na łamy czasopisma naukowego "JAMA Newtork Open" na początku tego tygodnia, poprzedziła analiza danych na temat urazów, jakie zgromadzono w ramach amerykańskiego programu ubezpieczeń społecznych Medicare. Alexander Ordoobadi, chirurg i neurobiolog z Brigham and Women's Hospital w Bostonie, wraz ze swoim zespołem zidentyfikował ponad 2 453 655 pacjentów powyżej 65. roku życia, którzy potrzebowali pomocy medycznej z powodu urazu w 2014 i 2015 roku.

"Możliwe, że upadki stanowią zdarzenie ostrzegawcze"

Odkrycie amerykańskich badaczy nie dowodzi, że upadki przyczyniają się do demencji - choć nie można tego jeszcze wykluczyć - ale sugeruje, że mogą być one wczesnym wskaźnikiem pogarszającego się stanu mózgu, który prowadzi do choroby Alzheimera i innych chorób neurodegeneracyjnych. "Możliwe, że upadki stanowią zdarzenie ostrzegawcze, które oznacza ryzyko wystąpienia demencji w przyszłości" - tłumaczą eksperci z Bostonu w nowej publikacji.