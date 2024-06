Podczas czwartkowej debaty wyborczej zarówno prezydent Joe Biden, jak i jego rywal w wyścigu do Białego Domu republikanin Donald Trump wygłaszali fałszywe i wprowadzające w błąd stwierdzenia - donosi CNN. Stacja zaznacza, że Trump zrobił to znacznie częściej niż Biden. Podobnie było podczas ich debat w 2020 roku.

Fałszywe twierdzenia Donalda Trumpa

Jak podaje CNN, podczas czwartkowej debaty Trump przedstawił ponad 30 fałszywych twierdzeń, wiele z nich to tezy, które wygłaszał już wcześniej, i które media za oceanem zdążyły już dawno obalić.

Donald Trump mówił między innymi - wbrew faktom - że ​​niektóre amerykańskie stany, w których władzę sprawują demokraci, pozwalają na zabijanie dzieci po urodzeniu, że wszyscy prawnicy w USA i ogół społeczeństwa chciało unieważnienia precedensu Roe vs. Wade. To jedna z najsłynniejszych i budzących największe kontrowersje spraw sądowych w historii Stanów Zjednoczonych. Wyrok Sądu Najwyższego z 1973 roku na dekady zagwarantował milionom Amerykanek prawo do aborcji. W 2022 roku orzeczenie zostało jednak uchylone.