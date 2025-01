Dania usunęła z herbu symbol, przez który wybuchały wojny

Obecne od 600 lat w herbie Danii szwedzkie Trzy Korony zostały zastąpione symbolami Wysp Owczych i Grenlandii. Zmiany wprowadzono po decyzji króla Fryderyka X. Historycy nie kryją związanego z nią zaskoczenia. Kwestia użycia Trzech Koron doprowadziła w przeszłości do krwawych wojen między oboma państwami, a teraz rozwiązano ją "tak po prostu" - komentują eksperci.

Wykorzystanie szwedzkiego symbolu przez wieki budziło sprzeciw władz w Sztokholmie. Do herbu Danii Trzy Korony trafiły za sprawą podpisanej w 1397 roku unii kalmarskiej, jednoczącej Danię, Szwecję i Norwegię. Mimo uniezależnienia się Szwecji w 1523 roku i formalnego rozpadu unii władze w Kopenhadze utrzymały szwedzkie godło, co wywołało sprzeciw króla Szwecji Gustawa I Wazy i jego następców. Szwedzcy władcy uważali to za potwarz oraz element sugerujący dalszą podległość Danii.