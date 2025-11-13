Babisz chce być premierem, prezydent stawia warunki

Partia ANO byłego premiera Andrieja Babisza wygrywa wybory w Czechach Źródło: Reuters

Prezydent Petr Pavel przez godzinę rozmawiał z liderem populistycznego ruchu ANO i zwycięzcą wyborów Andrejem Babiszem, który jest też jednym z najbogatszych Czechów.

W oświadczeniu kancelarii Pavla wskazano, że głowa państwa chce, aby przed nominacją na premiera Babisz publicznie przedstawił, jak chce uniknąć konfliktu interesu - zgodnie z przepisami czeskiego prawa oraz z europejskimi regulacjami.

Babisz potwierdził, że Pavel domaga się upublicznienia, co zamierza zrobić z jednoosobową własnością jednej z największych firm w Czechach. Chodzi o jego potężny holding Agrofert, który zrzesza spółki zajmujące się rolnictwem i przemysłem rolno-spożywczym oraz chemicznym.

Możliwy zwrot akcji na politycznej scenie Czech

Babisz wcześniej był właścicielem spółek medialnych, których pozbył się, będąc posłem - miało to miejsce po jednej z nowelizacji przepisów o konflikcie interesów.

Miliarder i przyszły premier zapowiada, że spełni prezydenckie żądanie, ale nie sprecyzował, jak chce rozwiązać problem.

Prawo uniemożliwia mu przekazanie akcji do funduszy inwestycyjnych, a darowanie ich komuś z bliższej lub dalszej rodziny także nie wchodzi w grę. Poważnie rozpatrywana jest możliwość rezygnacji przez Babisza i Agrofert z rządowych i europejskich dotacji.

Alternatywny scenariusz

Równie prawdopodobny jest zwrot akcji na politycznej powyborczej scenie Czech i przekazanie przez Babisza roli premiera Karelowi Hawliczkowi, który przez ostatnie cztery lata kierował opozycyjnym gabinetem cieni i uchodzi za najbliższego politycznego współpracownika Babisza.

Podczas rozmowy Pavel-Babisz poruszana była także treść projektu programu rządu, który Babisz tworzy z radykalnie prawicowym, antyeuropejskim i ksenofobicznym ruchem Wolność i Demokracja Bezpośrednia (SPD) oraz z eurosceptycznym ugrupowaniem Zmotoryzowani (Motoristie).

Pavel m.in. domaga się uzupełnienia dokumentu o uwagi dotyczące sytuacji geopolitycznej, w której znajdują się Czechy oraz o uzupełnienie stanowiska przyszłego rządu wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę, zagrożenia ze strony Moskwy. Głowie państwa brakuje także w projekcie dokumentu zobowiązań wynikających z członkostwa Pragi w NATO.

