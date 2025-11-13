Babisz chce być premierem, prezydent stawia warunki

Logo strona główna
Świat

Andrej Babisz
Kancelaria Petra Pavla podała warunki mianowania na stanowisko premiera Andreja Babisza, zwycięzcy wyborów z początku października. Prezydent Czech chce, by miliarder publicznie wskazał, jak zamierza rozwiązać problem konfliktu interesów.

Prezydent Petr Pavel przez godzinę rozmawiał z liderem populistycznego ruchu ANO i zwycięzcą wyborów Andrejem Babiszem, który jest też jednym z najbogatszych Czechów.

W oświadczeniu kancelarii Pavla wskazano, że głowa państwa chce, aby przed nominacją na premiera Babisz publicznie przedstawił, jak chce uniknąć konfliktu interesu - zgodnie z przepisami czeskiego prawa oraz z europejskimi regulacjami.

Babisz potwierdził, że Pavel domaga się upublicznienia, co zamierza zrobić z jednoosobową własnością jednej z największych firm w Czechach. Chodzi o jego potężny holding Agrofert, który zrzesza spółki zajmujące się rolnictwem i przemysłem rolno-spożywczym oraz chemicznym.

Możliwy zwrot akcji na politycznej scenie Czech

Babisz wcześniej był właścicielem spółek medialnych, których pozbył się, będąc posłem - miało to miejsce po jednej z nowelizacji przepisów o konflikcie interesów.

Miliarder i przyszły premier zapowiada, że spełni prezydenckie żądanie, ale nie sprecyzował, jak chce rozwiązać problem.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: "Rządzić państwem jak firmą". Wywrócił system do góry nogami

Prawo uniemożliwia mu przekazanie akcji do funduszy inwestycyjnych, a darowanie ich komuś z bliższej lub dalszej rodziny także nie wchodzi w grę. Poważnie rozpatrywana jest możliwość rezygnacji przez Babisza i Agrofert z rządowych i europejskich dotacji.

Alternatywny scenariusz

Równie prawdopodobny jest zwrot akcji na politycznej powyborczej scenie Czech i przekazanie przez Babisza roli premiera Karelowi Hawliczkowi, który przez ostatnie cztery lata kierował opozycyjnym gabinetem cieni i uchodzi za najbliższego politycznego współpracownika Babisza.

Podczas rozmowy Pavel-Babisz poruszana była także treść projektu programu rządu, który Babisz tworzy z radykalnie prawicowym, antyeuropejskim i ksenofobicznym ruchem Wolność i Demokracja Bezpośrednia (SPD) oraz z eurosceptycznym ugrupowaniem Zmotoryzowani (Motoristie).

Pavel m.in. domaga się uzupełnienia dokumentu o uwagi dotyczące sytuacji geopolitycznej, w której znajdują się Czechy oraz o uzupełnienie stanowiska przyszłego rządu wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę, zagrożenia ze strony Moskwy. Głowie państwa brakuje także w projekcie dokumentu zobowiązań wynikających z członkostwa Pragi w NATO.

Autorka/Autor: asty/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: EPA

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica