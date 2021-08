Zderzenie dwóch pociągów w Czechach. Media: są ofiary śmiertelne i kilkudziesięciu rannych

W miejscowości Milavcze nieopodal miasta Domażlice na zachodzie Czech doszło do zderzenia pociągu osobowego i ekspresu. Zginęły co najmniej dwie osoby, rannych jest kilkadziesiąt osób, z czego siedem jest w stanie krytycznym, a 31 w stanie ciężkim - podają czeskie media.

Do zderzenia doszło po godz. 8 rano. Według informacji przekazanych przez czeskie koleje, jeden z pociągów to ekspres kursujący na trasie Pilzno-Monachium, a drugi to mniejszy, osobowy skład.