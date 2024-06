846 dni temu rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. Gubernator rosyjskiego obwodu rostowskiego poinformował o ukraińskim ataku dronów na składy ropy naftowej znajdujące się w mieście Azow. Wcześniej, według mediów, doszło także do ataku na jeden z największych zakładów metalurgicznych w Rosji. Oto, co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

W wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Połtawę przeprowadzonego w poniedziałek ranne są 22 osoby – powiadomiły władze regionu. Wśród rannych jest troje dzieci. Do szpitala trafiło ośmioro dorosłych i jedno z rannych dzieci - wynika z komunikatu szefa władz obwodu połtawskiego Filipa Pronina.

Zimą niedobór energii elektrycznej wyniesie do 35 proc., co spowoduje, że Ukraińcy będą mieli od pięciu do sześciu godzin światła dziennie - zapowiedział Serhij Kowalenko, dyrektor generalny firmy YASNO wchodzącej w skład ukraińskiego koncernu energetycznego DTEK.