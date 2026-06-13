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Świat

Zamieszanie wokół pokoju na Bliskim Wschodzie. Sprzeczne sygnały USA i Iranu

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Donald Trump
Donald Trump: wkrótce nastąpi podpisanie porozumienia z Iranem
Źródło wideo: Reuters/TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
Donald Trump zapowiedział podpisanie porozumienia z Iranem w niedzielę. Rzecznik irańskiej dyplomacji zaprzeczył tym doniesieniom. Zdaniem prezydenta USA umowa ma "natychmiast" otworzyć cieśninę Ormuz. Z kolei Teheran zapowiada "opłaty". W amerykańskiej i irańskiej narracji dotyczącej zawarcia pokoju znów nastąpił rozdźwięk.

Donald Trump zapowiedział podpisanie umowy z Iranem we wpisie w mediach społecznościowych. "Umowa ma zostać podpisana jutro, a natychmiast po jej podpisaniu cieśnina Ormuz będzie OTWARTA DLA WSZYSTKICH" - napisał w sobotę na platformie Truth Social. Warto zaznaczyć, że w niedzielę 14 czerwca przypadają urodziny Trumpa, które zamierza hucznie świętować.

Przekonując, że wstępne porozumienie (tzw. memorandum of understanding) jest lepsze od porozumienia JCPOA, wynegocjowanego przez Baracka Obamę, zaznaczył, że Iran nie otrzyma od USA żadnych pieniędzy, a porozumienie doprowadzi do zniszczenia irańskich zapasów wzbogaconego uranu.

"W odpowiednim czasie, gdy wszystko się uspokoi, zajmiemy się pyłem nuklearnym, zakopanym głęboko pod potężnymi, zatopionymi granitowymi górami, dzięki naszym wspaniałym bombowcom B-2 i ich genialnym pilotom, a następnie zneutralizujemy go i zniszczymy, czy to w Iranie, czy na terenie Stanów Zjednoczonych" - poinformował prezydent.

Zagroził jednocześnie, że jeśli proces wdrażania porozumienia nie przebiegnie szybko i sprawnie, USA mają "ostateczną alternatywę, która, miejmy nadzieję, nigdy więcej nie zostanie wykorzystana".

Wpis Donalda Trumpa - 13.06.2026 r.
Wpis Donalda Trumpa - 13.06.2026 r.
Źródło zdjęcia: Truth Social

Amerykański prezydent nie pierwszy raz zapowiada rychłe zawarcie porozumienia z Iranem. W swoich wcześniejszych wypowiedziach i wpisach w mediach społecznościowych - podobnie jak w sobotnim - groził konsekwencjami, w przypadku niepodpisania umowy, w tym wznowieniem ataków na Iran.

Iran zaprzecza informacjom Trumpa

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Pakistanu - kluczowy pośrednik w rozmowach - ogłosiło, że w niedzielę planowana jest "elektroniczna ceremonia podpisania" porozumienia.

Z drugiej strony, rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghei zaprzeczył jakoby podpisanie porozumienia z USA, tak zwane memorandum z Islamabadu, miało odbyć się w niedzielę - przekazała agencja Reuters, powołując się na państwowe media. Baghei powiedział, że nie można wykluczyć podpisania memorandum w najbliższych dniach. Dodał jednak, że należy zachować ostrożność w kwestii daty podpisania ze względu na - jak się wyraził - wahania drugiej strony.

Iran o "opłatach" w cieśninie Ormuz

Rzecznik irańskiego ministerstwa spraw zagranicznych poinformował również, że strony uzgodniły, iż kwestia nuklearna i sprawy z nią związane nie będą na tym etapie poruszane, a zamiast tego nacisk zostanie położony na zakończenie wojny i kwestie związane z Libanem - przekazał emigracyjny portal Iran International.

Powiedział, że obecność obcych baz wojskowych i sił zbrojnych w regionie musi się zakończyć. USA mają swoje bazy w szeregu państw Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej - w tym w Kuwejcie, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Jordanii.

Rzecznik opisał działania Iranu mające na celu "zarządzanie bezpiecznym ruchem" przez cieśninę Ormuz jako zarówno działania podyktowane ochroną bezpieczeństwa narodowego, jak i służące szerszym interesom społeczności międzynarodowej.

- Iran będzie musiał naliczać opłaty za usługi świadczone w cieśninie Ormuz - zapowiedział Baghei. Dodał, że uwolnienie zablokowanych irańskich funduszy będzie "integralną" częścią każdego porozumienia. Przez cieśninę przed wojną przepływała jedna piąta światowego eksportu ropy naftowej i gazu ziemnego.

Tekst powstającego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi skrytykował członek irańskiej parlamentarnej komisji bezpieczeństwa Mahmud Nabawian. Stwierdził, że nie określa ono harmonogramu ostatecznego porozumienia.

Co zawiera porozumienie USA z Iranem? Pierwsze doniesienia

Jak zauważył portal Times of Israel, z oficjalnego amerykańskiego komunikatu, przekazanego dziennikarzom w piątek, wynika, że, umowa realizuje pięć celów USA: ponownie otwiera cieśninę Ormuz i znosi blokadę irańskich portów przez USA, "prowadzi do demontażu irańskiego programu nuklearnego" oraz do przejęcia przez Stany Zjednoczone irańskich zapasów wzbogaconego uranu, "gwarantuje długotrwały pokój w regionie" oraz nakłada "system inspekcji", który ma zapewnić wywiązywanie się przez Iran ze swoich zobowiązań dotyczących nieaspirowania do posiadania broni jądrowej.

Izraelscy urzędnicy i szefowie służb bezpieczeństwa wyrazili ostry sprzeciw wobec tych warunków, zauważając, że umowa ramowa pozostawia wszystkie kluczowe cele wojny nierozstrzygnięte. W umowie nie znalazły się ani zapisy o likwidacji irańskiego programu nuklearnego, ani o ograniczeniu irańskiego programu rakiet balistycznych. Nie ma w niej również mowy o zakończenie wsparcia Teheranu dla organizacji terrorystycznych - podkreślił portal.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
IranTeheranUSADonald TrumpWaszyngtonPentagon
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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