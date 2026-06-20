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Świat

Irańskie wojsko twierdzi, że znów zamknęło Cieśninę Ormuz. Wojsko USA dementuje

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Statki w cieśninie Ormuz
Statki na wodach w pobliżu cieśniny Ormuz. Widok z omańskiego Muhafazat Musandam
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Amirhosein Khorgooi/Associated Press/East News
Dowództwo operacyjne irańskich sił zbrojnych oświadczyło, że zamyka Cieśninę Ormuz z powodu naruszenia warunków rozejmu przez USA i Izrael. Dowództwo Centralne USA przekazało, że jednak przeprawa jest otwarta i w sobotę skorzystało z niej kilkadziesiąt statków handlowych.

Irańska państwowa agencja informacyjna Mehr przekazała w sobotę, że dowództwo operacyjne sił zbrojnych postanowiło zamknąć Cieśninę Ormuz z powodu tego, co uznano za naruszenie przez Izrael i USA porozumienia o zawieszeniu broni.

W komunikacie wojska zaznaczono, że jest to "pierwszy krok", jeśli chodzi o odpowiedź Teheranu, i ostrzeżono, że będą podjęte kolejne, jeśli "agresja" będzie kontynuowana.

Dementi z USA

Wiceprezydent USA J.D. Vance powiedział w sobotnim wywiadzie dla Fox News, że jest przekonany, iż zawieszenie broni uzgodnione w 14-punktowym porozumieniu Waszyngtonu z Teheranem zostanie utrzymane i że nie widzi dowodów na zamknięcie Ormuzu.

Tankowce w cieśninie Ormuz
Tankowce w cieśninie Ormuz
Źródło zdjęcia: PAP/ Michał Czernek

Wieczorem głos w tej sprawie zabrało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM).

"Bezpieczny przepływ przez międzynarodowy szlak wodny pozostał dziś nienaruszony, przepłynęło 55 statków handlowych, przewożąc duże ilości ładunków i ponad 17 milionów baryłek ropy naftowej na rynki światowe" - napisano w oświadczeniu amerykańskiego dowództwa na platformie X.

"Siły zbrojne USA pozostają obecne i czujne, aby zapewnić przestrzeganie wszystkich aspektów porozumienia z Iranem i jego pełną moc" - dodano.

Zaznaczono też, że Wspólne Centrum Informacji Morskiej (Joint Maritime Information Center), wielonarodowe ciało powołane do koordynacji działań, wydało w tym tygodniu zawiadomienie "potwierdzające bezpieczny przepływ dla wszystkich statków na wyznaczonej trasie, wolnej od arbitralnych roszczeń lub przeszkód".

Porozumienie między USA a Iranem

Najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei oświadczył w czwartek, że zatwierdził podpisane przez USA i Iran wstępne porozumienie między obydwoma krajami. Przyznał, że był temu przeciwny, ale przekonał go irański prezydent Masud Pezeszkian.

Porozumienie przewiduje między innymi natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie amerykańskiej blokady, tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę naftową, rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji na temat irańskiego programu atomowego oraz zniesienia wszelkich sankcji, odblokowania aktywów i oszacowanego na 300 miliardów dolarów programu odbudowy Iranu.

J.D. Vance przekazał w sobotę, że amerykańscy negocjatorzy Steve Witkoff i Jared Kushner są już w Szwajcarii, oczekując na rozpoczęcie rozmów z delegacją Iranu na temat ostatecznego porozumienia pokojowego. Zapowiedział, że sam też może wkrótce do nich dołączyć.

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Źródło: Reuters, PAP
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Tagi:
Cieśnina OrmuzIranKonflikt na Bliskim WschodzieBliski WschódJ.D. VanceHandelAdministracja Donalda TrumpaPolityka zagraniczna USASteve WitkoffJared Kushner
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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