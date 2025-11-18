Logo strona główna
Pożar wieżowca w Zagrzebiu. "Strażacy zostali wycofani z wnętrza budynku"

Pożar wieżowca Vjesnik w Zagrzebiu
Pożar wieżowca Vjesnik w Zagrzebiu
Źródło: Matija Habljak/PIXSELL/Press Association/East News
W stolicy Chorwacji od około północy płonie wieżowiec, w którym mieści się państwowe archiwum. Pożar nie spowodował ofiar w ludziach i został już opanowany, ale jeszcze nie został ugaszony. Strażacy musieli się wycofać z budynku.

Budynek znany jako Vjesnik, od tytułu państwowego dziennika wydawanego do 2012 roku, który miał w nim swoją siedzibę, nadal płonie, chociaż ogień został już opanowany, nie rozprzestrzenia się. Pożar wybuchł krótko przed północą w poniedziałek. Do akcji skierowano 30 pojazdów i 80 strażaków - powiedział agencji Hina komendant straży pożarnej w Zagrzebiu Sinisza Jembrih.

Pożar wieżowca Vjesnik w Zagrzebiu
Pożar wieżowca Vjesnik w Zagrzebiu
Źródło: Matija Habljak/PIXSELL/Press Association/East News

"Pożar jest nadal aktywny i wydobywa się przez otwory w konstrukcji. Ze względu na zwiększone zagrożenie, strażacy zostali wycofani z wnętrza budynku" - poinformowała zagrzebska straż pożarna, cytowana przez portal telewizji N1. Jembrih zaznaczył, że sytuacja została opanowana po godzinie 13, a obecnie ogień utrzymuje się tylko na najwyższym piętrze budynku.

Jak podają chorwackie media, inżynierowie poradzili strażakom poczekać, aż budynek się ochłodzi, gdyż słyszeli w budynku odgłosy wystrzałów, związane z interakcjami między rozgrzaną stalą a betonem. Tomislav Resman, jeden z dowódców strażaków, powiedział dziennikarzom, że pierwszy raz w swojej 30-letniej karierze musiał rozkazać swoim podwładnym wycofać się z pożaru.

W płonącym wieżowcu mieści się państwowe archiwum

Współwłaścicielem kompleksu Vjesnik jest państwo chorwackie, a w części budynku mieści się państwowe archiwum. Wicepremier i minister planowania przestrzennego, budownictwa i mienia państwowego Branko Baczić potwierdził, że pożar dotarł do niektórych archiwów ministerstw. Dodał, że budynek zostanie odnowiony - poinformował portal Index.

Pożar wieżowca Vjesnik w Zagrzebiu
Pożar wieżowca Vjesnik w Zagrzebiu
Źródło: Matija Habljak/PIXSELL/Press Association/East News

Według najnowszych informacji w wyniku pożaru nikt nie został ranny. Ze względów bezpieczeństwa ruch uliczny w pobliżu Vjesnika został zamknięty - przekazały chorwackie media. Tomislav Resman uważa, że wywoła to w środę chaos w stolicy Chorwacji, gdyż wieżowiec jest zlokalizowany przy jednym z najważniejszych skrzyżowań miasta.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Strażacy walczą z pożarem na chorwackim wybrzeżu
Płomienie blisko popularnych miejscowości wypoczynkowych
METEO
shutterstock_2523953007 Widok z lotu ptaka na Rijece, Chorwacja
"Niesamowita popularność". Jest zapowiedź w sprawie połączenia
BIZNES
Chorwacja autostrada a2
Rewolucja na autostradach w Chorwacji
BIZNES

Autorka/Autor: fil/tr

Źródło: PAP, index.hr

Źródło zdjęcia głównego: Matija Habljak/PIXSELL/Press Association/East News

