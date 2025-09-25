Logo strona główna
Świat

"Dziki zachód" Chin. Xi wzywa, by zrobić wszystko dla utrzymania stabilności

sinciang chiny shutterstock_2613822203
Chiny. Xi Jinping podczas wizyty w Urumczi
Źródło: Reuters
Prezydent Chin Xi Jinping odbył bezprecedensową wizytę w autonomicznym regionie Sinciangu i wezwał tamtejsze władze do zrobienia wszystkiego, aby utrzymać w nim stabilność społeczną. Analitycy zwracają uwagę, że ten autonomiczny region poddawany jest obecnie systemowemu tłamszeniu kultury, języka i tradycji jego ujgurskiej ludności.
Kluczowe fakty:
  • Wizyta Xi w Sinciangu jest bezprecedensowa: wcześniej przywódcy Chin nie brali udziału w obchodach rocznicowych tego regionu.
  • Przywódca Chin mówił m.in. o "umacnianiu świadomości wspólnoty narodu chińskiego".
  • Pod hasłami mówiącymi o integracji mniejszości etnicznych kryje się dyskryminacja Ujgurów - oceniają analitycy.

Xi Jinping wraz z liczną delegacją wysoko postawionych polityków od wtorku do czwartku przebywał w autonomicznym regionie Sinciangu na dalekim zachodzie Chin, by wziąć udział w obchodach 70. rocznicy jego utworzenia. "Była to pierwsza tego typu wizyta prezydenta Chin w tym regionie" - przekazała agencja Reutera.

Xi w Sinciangu

Xi w trakcie wizyty wygłosił przemówienie do lokalnych kadr po wysłuchaniu raportu na temat działalności rządu. Podkreślił konieczność utrzymania stabilności społecznej i "umacniania świadomości wspólnoty narodu chińskiego" - podała w środę Xinhua. W ocenie krytyków pod takimi hasłami kryje się polityka przymusowej asymilacji zamieszkujących region Ujgurów.

- To kluczowe, by zrobić wszystko, aby utrzymać ogólną stabilność społeczną w Sinciangu - zaznaczył Xi, cytowany przez Reutersa. Przywódca Komunistycznej Partii Chin podkreślił również konieczność rozwoju gospodarczego opartego na lokalnych zasobach i przemyśle, integracji nauki i technologii oraz promocji turystyki kulturalnej. Zwrócił uwagę na potrzebę "utrwalania świadomości wspólnoty narodu chińskiego" i promowania "chińskiej koncepcji religii".

Obecna wizyta Xi w Sinciangu jest bezprecedensowa, ponieważ wcześniej przywódcy ChRL nie brali udziału w obchodach rocznicowych regionu. W sierpniu, analogicznie, Xi wziął udział także w obchodach 60. rocznicy utworzenia Tybetańskiego Regionu Autonomicznego.

Jak Chiny tłamszą kulturę Ujgurów

Region Autonomiczny Sinciang-Ujgur, zamieszkany przez co najmniej 10 mln muzułmańskich Ujgurów, został utworzony przez komunistyczny rząd w Pekinie w październiku 1955 roku. Historycznie to odmienny etnicznie i kulturowo obszar znany jako Dżungaria, przez stulecia rządzony przez kolejne mongolskie chanaty. Był to swoisty "Dziki zachód" Chin, przez wieki współpracujący lub zagrażający państwu chińskiemu. Cesarskie Chiny przejęły nad nim pełną kontrolę po raz pierwszy dopiero w połowie XVIII wieku po serii brutalnych kampanii wojskowych, w których szacuje się, że zmarło ok. 80 proc. muzułmańskiej populacji Dżungarii.

Analitycy zwracają uwagę, że obecnie pod hasłami mówiącymi o integracji mniejszości etnicznych i budowaniu "wspólnoty narodu chińskiego" oraz "sinizacji religii" kryje się polityka systemowego tłamszenia kultury, języka i tradycji Ujgurów, ograniczania praktyk religijnych (islamu) oraz narzucania im kultury i języka największej grupy etnicznej w Chinach, Hanów.

Organizacje broniące praw człowieka zwracają z kolei uwagę, że programy "walki z ubóstwem" i "rozwoju gospodarczego" są powiązane z systemem pracy przymusowej. Ujgurzy, jak alarmowała m.in. ONZ, mają być masowo zmuszani do pracy w fabrykach na terenie Sinciangu i w innych częściach Chin.

Xi Jinping podczas spotkania z przedstawicielami grup etnicznych w Urumczi, stolicy Sinciangu
Xi Jinping podczas spotkania z przedstawicielami grup etnicznych w Urumczi, stolicy Sinciangu
Źródło: PAP/EPA/XINHUA / Xie Huanchi

Pekin odpowiada na zarzuty

Pekin odrzuca te oskarżenia, twierdząc, że jego polityka ma na celu poprawę dobrobytu lokalnej społeczności i zwalczanie ekstremizmu, terroryzmu i separatyzmu. Krytycy tej polityki zwracają jednak uwagę, że "spokój i porządek", który rzekomo zapanował dzięki władzy centralnej, został osiągnięty poprzez stworzenie bezprecedensowego w skali świata systemu inwigilacji obywateli i państwa policyjnego.

Autorka/Autor: wac//mm

Źródło: PAP, Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

TAGI:
Chiny
Czytaj także:
pap_20250626_034
Orban rozmawiał z Trumpem. "Węgry są zainteresowane"
BIZNES
Łukasz Krasoń
Co dalej z ustawą o asystencji osobistej? Jest postęp
Zdrowie
25 1400 s1 cl-0002
Przemoc nie tylko w rodzinach z marginesu. Aktorki o nowym filmie Smarzowskiego
Kultura i styl
Ian Stasko i Andrew Porter
"Dlaczego to musiało przydarzyć się akurat im?"
METEO
Mały jeż utknął w pułapce
Mały jeż w "betonowej pułapce", był obrócony brzuszkiem do góry
WARSZAWA
Areszt dla 28-latka za uśmiercenie dwóch psów ze szczególnym okrucieństwem i groźby wobec byłej partnerki
Groził byłej partnerce, odkręcił gaz i zabił dwa psy
Opole
Dziecko wbiegło na jezdnię, autobus musiał gwałtownie hamować
Pięciolatka wbiegła pod jadący autobus. Nagranie
Katowice
imageTitle
Spektakl na koniec. Bułgarzy uzupełnili grono półfinalistów mistrzostw świata
EUROSPORT
64-latek usłyszał zarzut zabójstwa żony
Miała na ciele 40 ran ciętych i kłutych. Lekarz z wyrokiem za zabicie żony
Lublin
imageTitle
Świątek poznała pierwszą rywalkę w Pekinie
EUROSPORT
Częściowa prohibicja
Trzaskowski o nowych "uzgodnieniach" w sprawie nocnej sprzedaży alkoholu
WARSZAWA
shutterstock_2523953007 Widok z lotu ptaka na Rijece, Chorwacja
"Niesamowita popularność". Jest zapowiedź w sprawie połączenia
BIZNES
szczepienie shutterstock_2121075866
Opieka farmaceutyczna to potencjał. Wciąż nie w pełni wykorzystany
Anna Bielecka
Przód auta został całkowicie zmiażdżony
Zderzenie dwóch busów. Jeden z nich miał awarię
Wrocław
AdobeStock_456214623
Antycyklon Petralilly. Taki będzie weekend
METEO
Siły NATO przechwytują rosyjskie samoloty nad Bałtykiem
Zestrzeliwać? Szef NATO: tak, jeśli to konieczne
Świat
Myśliwiec F-16 nad Alaską
Rosyjskie samoloty w pobliżu Alaski. Amerykanie poderwali myśliwce
Świat
Irina Vlah
Prorosyjska polityk z zakazem wjazdu do Polski
Polska
Budynek wynajęła policja
Uczelnia znika. Szkolić się tu będą policjanci
Poznań
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: po zakończeniu wojny nie wystartuję w wyborach
Świat
Ludmiła Zawada
Zagadka "kobiety w różu" rozwiązana po 20 latach
Świat
49 min
Michał Kamiński - rozmowa CNB
Kamiński: wolałbym, żeby ta informacja nie ujrzała światła dziennego, bo mi zaszkodzi w PiS-ie
Czarno na białym
10-latek na rowerze wjechał pod samochód. Nie przeżył
10-latek na rowerze wjechał pod samochód. Nie przeżył
Trójmiasto
Obraz poddano konserwacji
Tajemnica obrazu ujawniona. W muzeum przez prawie 80 lat eksponowano falsyfikat
Aleksander Przybylski
Drzewo spadło na kilka samochodów w Jaworznie
Wiatr w Polsce. Uszkodzony dach i zniszczone samochody
METEO
Donald Tusk
Tusk: "podatek Morawieckiego" trafił do kosza
BIZNES
imageTitle
Rośnie presja na drużynę z Izraela. Sponsorzy postawili ultimatum
EUROSPORT
shutterstock_2230681023
Szczepienia przeciw HPV. Do celu jeszcze daleko
Zdrowie
Kontyngent Włoskich Sił Powietrznych z dwoma myśliwcami F-35A rozpoczął misję w bazie lotnictwa taktycznego w Malborku
Szef włoskiego MON o rosyjskich prowokacjach. "Wymagają reakcji"
Świat
shutterstock_2554919943
Lawina podróbek. "Wierzchołek góry lodowej"
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica