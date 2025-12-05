Logo strona główna
Świat

Chiny wysłały największe siły morskie w historii. Ćwiczeń nie zapowiadano

Chińskie okręty na Morzu Filipińskim, widoczny m.in. niszczyciel rakietowy, 3 grudnia 2025
Sto okrętów wzdłuż chińskich wybrzeży
Źródło: Reuters
Około stu okrętów rozmieściły Chiny na wodach wzdłuż wszystkich swoich wybrzeży - informuje Reuters, powołując się na własne źródła informacji i zdjęcia satelitarne. To największe siły morskie, jakie kiedykolwiek zmobilizowała chińska armia. Oficjalnie Pekin nie zapowiadał żadnych ćwiczeń.

Doniesienia o ogromnych chińskich siłach morskich Reuters podał po raz pierwszy w czwartek, powołując się na czterech anonimowych rozmówców i raporty wywiadowcze jednego z państw regionu, którego nazwy nie może ujawnić. Następnie agencja opublikowała także zdjęcia satelitarne z 3 grudnia, na których widać grupę zadaniową chińskiej marynarki płynącą w nieznanym kierunku na Morzu Filipińskim.

Największe chińskie siły w historii

Chińskie okręty rozmieszczone zostały na wodach wzdłuż wszystkich chińskich wybrzeży, od południowej części Morza Żółtego, przez Morze Wschodniochińskie aż do Morza Południowochińskiego, a także na zachodnim Pacyfiku. W szczytowym momencie w tym tygodniu liczba chińskich okrętów jednocześnie znajdujących się na morzu przekroczyła setkę. W czwartek cały czas było ich ponad 90.

Chińskie okręty na Morzu Filipińskim, widoczny m.in. niszczyciel rakietowy, 3 grudnia 2025
Chińskie okręty na Morzu Filipińskim, widoczny m.in. niszczyciel rakietowy, 3 grudnia 2025
Źródło: Vantor

To największa znana mobilizacja sił morskich komunistycznych Chin w historii, tymczasem kontrolowane przez Pekin chińskie media na jej temat milczą. Nie były również zapowiadane żadne ćwiczenia chińskiej marynarki, a ani chińskie MON ani MSZ nie odpowiedziały na prośby Reutersa o komentarz. Wśród około stu rozmieszczonych okrętów są jednostki marynarki wojennej i straży przybrzeżnej, m.in. co najmniej jeden okręt desantowo-szturmowy (śmigłowcowiec) i niszczyciele rakietowe.

Chiński okręt desantowo-szturmowy Hajnan (Typ 075) na Morzu Filipińskim, 3 grudnia 2025
Chiński okręt desantowo-szturmowy Hajnan (Typ 075) na Morzu Filipińskim, 3 grudnia 2025
Źródło: Vantor

Łącznie wysłane teraz przez Pekin na morze siły są liczniejsze niż całe floty posiadane przez większość państw na świecie, m.in. Wielką Brytanię czy Niemcy.

Powstaje dokładny plan uderzenia. "To martwi bardziej niż ich lotniskowce"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Powstaje dokładny plan uderzenia. "To martwi bardziej niż ich lotniskowce"

Maciej Michałek

Napięcie między Chinami i Japonią

Listopad i grudzień  to tradycyjnie miesiące intensywnych manewrów chińskiej marynarki. Podobnie ogromna aktywność miało miejsce dokładnie rok temu, gdy w rejonie Tajwanu pojawiło się niemal 90 chińskich okrętów. Wówczas również zgrupowanie było rekordowe, a żadnych ćwiczeń oficjalnie nie zapowiadano. Chińskie okręty po wykonaniu serii manewrów powróciły następnie do swoich portów.

Tym razem, co potwierdziła rzeczniczka tajwańskiego prezydenta Karen Kuo, liczba chińskich okrętów w pobliżu samego Tajwanu nie wzrosła jednak znacząco, a chińskie siły rozmieszczone są na wodach wzdłuż wszystkich chińskich wybrzeży. Zmiana ta i wysłanie sił także na Morze Wschodniochińskie, może być związane z obecną sytuacją polityczną w regionie i znacznym wzrostem napięcia w relacjach Chin i Japonii, oddzielonych od siebie właśnie tym akwenem.

Spór terytorialny na Morzu Wschodniochińskim
Spór terytorialny na Morzu Wschodniochińskim
Źródło: PAP - Michał Czernek

Kryzys na linii Pekin-Tokio rozpoczął się 7 listopada, gdy nowa japońska premier Sanae Takaichi oświadczyła w parlamencie, że jeśli dojdzie do ataku Chin na Tajwan, może to stanowić "egzystencjonalne zagrożenie" dla Japonii i jako takie wymagać podjęcia przez nią interwencji militarnej. Stwierdzenie to dla ekspertów nie było kontrowersyjne - Tajwan znajduje się zaledwie 100 kilometrów od Japonii i wybuch na jego terenie wojny, podobnie jak ewentualne przejęcie tej wyspy przez Chiny, poważnie naraziłoby bezpieczeństwo i obecne założenia obronne Japończyków.

Przełom w chińskiej marynarce. Tę technologię mieli dotąd tylko Amerykanie
Dowiedz się więcej:

Przełom w chińskiej marynarce. Tę technologię mieli dotąd tylko Amerykanie

Pekin zareagował jednak bardzo gwałtownie, w kolejnych dniach eskalując konflikt, m.in. oskarżając Tokio o zagrażanie pokojowi i zapowiadając zadanie mu "niszczycielskiej" klęski w przypadku przyjścia z pomocą Tajwanowi. Chiny rozpoczęły również szeroko zakrojoną antyjapońską kampanię, w ramach której namawiały Chińczyków do rezygnacji z podróży do Japonii oraz odwołały wiele japońskich wydarzeń kulturalnych na swoim terytorium.

Jak twierdzi jedno z cytowanych przez agencję Reutera źródeł, wzmożony ruch chińskich okrętów rozpoczął się po 14 listopada, czyli dniu, w którym Pekin wezwał do siebie japońskiego ambasadora z żądaniem, aby japońska premier wycofała się ze swoich słów. Sanae Takaichi dotąd tego nie zrobiła.

Chińskie okręty na Morzu Filipińskim, 3 grudnia 2025
Chińskie okręty na Morzu Filipińskim, 3 grudnia 2025
Źródło: Vantor

"Zagrożenie dla wszystkich" czy "rutynowe ćwiczenia"

Rozmówcy agencji Reutera są podzieleni w ocenie wysłania na morza największych chińskich sił morskich w historii. - To stanowi zagrożenie i uderza w cały region Indo-Pacyfiku - stwierdziła rzeczniczka tajwańskiego prezydenta.

- To wykracza daleko poza potrzeby obrony narodowej Chin i stwarza zagrożenie dla wszystkich stron - ocenił jeden z urzędników chcących zachować anonimowość, a określający obecne ruchy chińskiej floty jako "bezprecedensowe".

Reuters zwraca uwagę, że w regionie, oprócz okrętów, pojawiły się również liczne samoloty wojskowe, a chińskie siły przeprowadziły symulacje ataków na zagraniczne okręty, które mogłyby chcieć przyjść Tajwanowi z pomocą w przypadku ustanowienia przez Chiny morskiej blokady wokół wyspy.

Tajwan - miejsca możliwego desantu morskiego
Tajwan - miejsca możliwego desantu morskiego
Źródło: Shutterstock/TVN24

Jednocześnie inni anonimowi rozmówcy tonują emocje, oceniając obecne działania Chin jako niestwarzające znaczącego zagrożenia dla regionalnego bezpieczeństwa. - To duże rozmieszczenie, ale najwyraźniej po prostu rutynowe ćwiczenia - stwierdził jeden z nich. Japońskie Siły Samoobrony odmówiły komentarza do doniesień Reutersa, wskazały jednak że nie odnotowały "nagłego" wzrostu aktywności po 14 listopada.

Obecnie w Azji Południowo-Wschodniej trwa pora monsunowa, w której przeprowadzenie ewentualnych działań wojennych byłoby mocno utrudnione przez deszcze, sztormy i silny wiatr. Uważa się, że najlepsze warunki do ewentualnej inwazji na Tajwan Chiny miałyby wiosną - od końca kwietnia do początku lipca - lub w październiku, a więc w okresach najlepszej pogody pomiędzy dwoma porami monsunowymi.

Sojusze w Azji Południowowschodniej
Sojusze w Azji Południowowschodniej
Źródło: PAP - Adam Ziemienowicz

Autorka/Autor: Maciej Michałek

Źródło: Reuters, PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Vantor

ChinyJaponiaTajwanPolityka zagraniczna Chin
Maciej Michałek
Maciej Michałek
Dziennikarz tvn24.pl, specjalista ds. Azji
