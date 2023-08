Chińscy żołnierze gotowi zginąć w inwazji na Tajwan. "Użylibyśmy własnych ciał"

Chiny o ataku na Tajwan

"Jeśli wojna by wybuchła, a warunki byłyby zbyt trudne, by bezpiecznie usuwać miny morskie, użylibyśmy własnych ciał by stworzyć bezpieczne przejście dla naszych sił (desantowych) - mówi w filmie Zuo Feng, płetwonurek z jednostki trałowców marynarki wojennej. Z kolei Li Peng, pilot myśliwca Chengdu J-20 z elitarnej Brygady Wang Hai, podkreśla, że "gdyby w prawdziwej walce zużył całą amunicję, jego myśliwiec byłby ostatnim pociskiem pędzącym w kierunku wroga". Fan Lizhong, dowódca specjalnej jednostki taktycznej, wyjaśnia z kolei, że choć utrata towarzyszy byłaby bolesna, to musiałby zachować spokój, aby reagować na sytuacje awaryjne i zawsze być gotowym do walki.