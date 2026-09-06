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Świat
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Laila coraz częściej mówi synowi: nie wychodź. W Ceucie boją się wszyscy

Maja Piotrowska
Maja Piotrowska
Ceuta, 28 sierpnia
Ceuta, 28 sierpnia
Źródło zdj. gł.: Reduan/EPA/PAP
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Miesiąc po masowym przekroczeniu granicy w Ceucie boją się niemal wszyscy. Maria nie chce posłać córki do szkoły, bo obawia się o jej bezpieczeństwo. Laila coraz częściej mówi nastoletniemu synowi: "nie wychodź". Jego ciemniejsza skóra może sprawić, że ktoś weźmie go za migranta. A tych coraz częściej spotyka nie tylko gniew, ale i przemoc. Artykuł dostępny w subskrypcji

Małe miasto, dwie matki, ten sam lęk. Jedna jest chrześcijanką, druga muzułmanką.

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Tagi:
HiszpaniaKryzys migracyjnyMigracjeCeuta i MelillaPedro SanchezMaroko
Maja Piotrowska
Maja Piotrowska
Dziennikarka tvn24.pl
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