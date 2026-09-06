Laila coraz częściej mówi synowi: nie wychodź. W Ceucie boją się wszyscy

Miesiąc po masowym przekroczeniu granicy w Ceucie boją się niemal wszyscy. Maria nie chce posłać córki do szkoły, bo obawia się o jej bezpieczeństwo. Laila coraz częściej mówi nastoletniemu synowi: "nie wychodź". Jego ciemniejsza skóra może sprawić, że ktoś weźmie go za migranta. A tych coraz częściej spotyka nie tylko gniew, ale i przemoc. Artykuł dostępny w subskrypcji
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.
Małe miasto, dwie matki, ten sam lęk. Jedna jest chrześcijanką, druga muzułmanką.
Pozostało 96% artykułu
ZOBACZ TAKŻE: