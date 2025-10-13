Logo strona główna
Świat

Pierwszy taki przypadek w Unii. Nicolas Sarkozy wkrótce trafi do więzienia

sarkozy
Nicolas Sarkozy i Carla Bruni podczas rozprawy w paryskim sądzie. Były prezydent Francji usłyszał wyrok
Źródło: Reuters
Nicolas Sarkozy trafi do więzienia pod koniec października - podały francuskie media. Były prezydent Francji został skazany na pięć lat pozbawienia wolności za udział w "przestępczej zmowie". Zarówno obrona jak i prokuratura zapowiedziały odwołanie.

W poniedziałek Nicolas Sarkozy stawił się w sądzie, gdzie podano mu termin i szczegóły odbywania wyroku pięciu lat pozbawienia wolności.

Nicolas Sarkozy na zdjęciu z 13 października
Nicolas Sarkozy na zdjęciu z 13 października
Źródło: Reuters

Były prezydent ma rozpocząć odbywanie kary 21 października w paryskim więzieniu La Sante - przekazała w poniedziałek agencja AFP, powołując się na swoje źródła. Sąd orzekł wobec Sarkozy'ego 29 września karę pięciu lat więzienia w sprawie dotyczącej finansowania kampanii wyborczej z 2007 roku przez Libię.

"Miłość jest odpowiedzią". Carla Bruni u boku skazanego Nicolasa Sarkozy'ego

"Miłość jest odpowiedzią". Carla Bruni u boku skazanego Nicolasa Sarkozy'ego

Więzienie dla byłego prezydenta Francji. Jest wyrok

Więzienie dla byłego prezydenta Francji. Jest wyrok

Mimo że Sarkozy zapowiedział, że złoży apelację, to wyrok z 29 września oznacza, że były prezydent zacznie odbywać karę już 21 października. Niemniej prokuratura także zapowiedziała odwołanie, co oznacza, że sąd apelacyjny ma pełną swobodę, jeśli chodzi o wymiar kary.

Sarkozy został oczyszczony z zarzutów o korupcję i ukrywanie sprzeniewierzenia pieniędzy publicznych. Jednak uznano go za winnego "przestępczej zmowy", która jest we Francji poważnym przestępstwem - grozi za nie kara do 10 lat więzienia.

Nicolas Sarkozy na zdjęciu z 25 września
Nicolas Sarkozy na zdjęciu z 25 września
Źródło: PAP/EPA/YOAN VALAT

Sarkozy skazany

Sarkozy był oskarżony o nielegalne przyjęcie milionów euro od nieżyjącego już dyktatora Libii Muammara Kaddafiego na swoją zwycięską kampanię prezydencką w 2007 roku. Jak stwierdziła sędzia Nathalie Gavarino, były prezydent "pozwolił swym bliskim współpracownikom na działania na rzecz otrzymania wsparcia finansowego" ze strony reżimu libijskiego.

Orzekając karę, sąd nie nakazał jej wykonania natychmiast, ale powiadomił, że będzie wykonana bez względu na to, czy nastąpi apelacja, czy też nie. W praktyce oznaczało to, że były prezydent nie został przewieziony do więzienia bezpośrednio z sali sądowej. Sąd uznał, że Sarkozy nie zbiegnie z kraju.

Nicolas Sarkozy z Muammarem Kaddafim. Zdjęcie z 2007 roku
Nicolas Sarkozy z Muammarem Kaddafim. Zdjęcie z 2007 roku
Źródło: HORACIO VILLALOBOS/EPA/PAP

Już po rozpoczęciu odbywania kary Sarkozy, jak każdy inny skazany, może ubiegać się o zmianę sposobu jej wykonywania. W zależności od decyzji sądu może to skutkować dalszą karą w areszcie domowym, noszeniem bransoletki elektronicznej czy też - warunkowym zwolnieniem.

Ze względu na wiek - ukończone 70 lat - Sarkozy ma prawo ubiegać się o to już teraz. Zwykle warunkiem jest to, by skazany odbył połowę wyroku.

Pierwszy taki przypadek w Unii Europejskiej

AFP zwróciła uwagę, że Sarkozy będzie pierwszym byłym prezydentem kraju należącego do Unii Europejskiej, który trafi do więzienia.

Sarkozy był prezydentem Francji w latach 2007-2012. Za jego rządów doszło do ocieplenia relacji Paryża z Trypolisem. W grudniu 2007 roku, kilka miesięcy po wygranych wyborach, Sarkozy przyjął Muammara Kadafiego w Pałacu Elizejskim. Była to pierwsza wizyta libijskiego przywódcy we Francji od 1973 roku. Jednak już w 2011 roku Francja stanęła na czele międzynarodowej interwencji zbrojnej w Libii, która pomogła obalić dyktatora.

pc

Autorka/Autor: ms/akw

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica