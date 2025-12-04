Były premier Ukrainy i jego asystentka skazani

Na swym oficjalnym profilu na Facebooku Azarow napisał, że potrzebuje kilku dni odpoczynku Źródło: www.kmu.gov.ua

Sąd rejonowy dzielnicy Peczerskiej uznał byłego szefa rządu Mykołę Azarowa i jego asystentkę za winnych zdrady stanu i innych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu narodowemu.

Oburzające treści. Nazwał Buczę "pokazówką"

Azarow został skazany na 15 lat więzienia z konfiskatą mienia, a jego asystentka została skazana na 10 lat więzienia z konfiskatą mienia. W przypadku obojga wyroki wydano zaocznie.

Były premier Ukrainy Mykoła Azarow Źródło: www.kmu.gov.ua

Według ustaleń śledztwa asystentka Azarowa - była urzędniczka we władzach jednej z dzielnicy Kjjowa - wraz ze wspólniczką przygotowywały i publikowały na kanale polityka w komunikatorze Telegram materiały zawierające antyukraińskie treści oraz zdjęcia pokazujące skutki rosyjskich ataków na Ukrainę.

Kobiety rozpowszechniały również wywiady, których Azarow udzielał rosyjskim mediom propagandowym. W rozmowach tych polityk usprawiedliwiał agresję Rosji i nazywał zbrodnie rosyjskich żołnierzy w podkijowskiej Buczy "pokazówką".

Azarow oskarżany o działalność w interesie Kremla

"Azarow regularnie rozpowszechnia antyukraińskie narracje w programach moskiewskich propagandystów. Podczas wystąpień osoba ta usprawiedliwia zbrojną agresję Rosji, tymczasową okupację części Ukrainy i rozpowszechnia fałszywe informacje na temat sytuacji społeczno-politycznej w naszym kraju" - przekazało biuro prokuratora generalnego w komunikacie.

Według Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Azarow, ukrywający się poza granicami kraju, aktywnie współpracuje z rosyjskimi służbami specjalnymi w celu prowadzenia działalności wywrotowej w interesie Kremla.

Mykoła Azarow pełnił funkcję premiera Ukrainy w latach 2010-2014, w rządzie byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. W 2014 roku uciekł do Rosji.

