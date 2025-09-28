Były minister rolnictwa Chin skazany za łapówki na śmierć w zawieszeniu

Xi Jinping podczas szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Chińska Republika Ludowa (ChRL) od wielu lat prowadzi kampanię antykorupcyjną, w ramach której do więzień trafiły dziesiątki tysięcy urzędników i wojskowych.

W ten sposób przywódca Xi Jinping pozbył się również wielu swoich przeciwników politycznych.

W niedzielę sąd wydał wyrok w sprawie byłego ministra rolnictwa Tanga Renjiana.

Sąd wziął pod uwagę, że były minister "szczerze wyznał swoje przestępstwa" i "aktywnie zwrócił większość nielegalnych zysków".

Sąd pierwszej instancji w Changchun, w prowincji Jilin na północnym wschodzie Chin, uznał w niedzielę, że w okresie od 2007 do 2024 r. Tang Renjian wykorzystywał swoje stanowiska, m.in. jako minister rolnictwa i wiceprzewodniczący Rządu Autonomicznego Regionu Kuangsi, by pomagać firmom i osobom prywatnym w prowadzeniu działalności gospodarczej, zdobywaniu kontraktów inżynieryjnych i zmianach stanowisk. W zamian "bezprawnie przyjął majątek o łącznej wartości ponad 268 mln juanów" (ok. 37,6 mln USD).

Sąd orzekł, że popełnione przez skazanego czyny spowodowały "szczególnie poważne straty dla interesów państwa i narodu", ponieważ "kwota łapówek była wyjątkowo wysoka".

Tang Renjian Źródło: VCG/GettyImages

Sąd orzekł karę śmierci

Były minister został skazany na karę śmierci z dwuletnim zawieszeniem wykonania wyroku. Zgodnie z chińskim prawem kara śmierci zostanie zamieniona skazanemu na dożywotnie więzienie po upływie dwóch lat, pod warunkiem że Tang nie zostanie uznany za winnego innych przestępstw.

Uzasadniając karę śmierci w zawieszeniu, sąd wziął pod uwagę, że były minister "szczerze wyznał swoje przestępstwa" i "aktywnie zwrócił większość nielegalnych zysków". Skazano go również na dożywotnie pozbawienie praw politycznych oraz konfiskatę całego majątku osobistego.

Kara śmierci za korupcję

Tang został usunięty ze stanowiska i objęty śledztwem antykorupcyjnym w 2024 r. Jego proces jest kolejnym elementem kampanii antykorupcyjnej prowadzonej przez przywódcę ChRL Xi Jinpinga, który wielokrotnie przestrzegał, że korupcja stanowi "największe zagrożenie" dla Komunistycznej Partii Chin. Zwolennicy tej drakońskiej polityki podkreślają, że surowce kary skutkują oczyszczaniem elit z osób dopuszczających się przestępstw. Przeciwnicy uważają, że takie działania pozwalają Xi na usuwanie potencjalnych przeciwników politycznych.

W lipcu tego roku na karę śmierci został skazany Wu Yingjie, były sekretarz Komunistycznej Partii Chin w Tybecie. Wyrok także miał związek z przyjęciem przez polityka łapówek.

