Brytyjski ośrodek RUSI: Rosjanie planowali zająć Ukrainę w 10 dni. Jej przywódcy mieli zginąć

Przechwycone rosyjskie dokumenty wskazują, że Rosja planowała zająć Ukrainę w ciągu 10 dni, a do sierpnia ją anektować - ujawnił w czwartek brytyjski think tank Royal United Services Institute (RUSI). Powołał się na dokumenty, które miały zostać podpisane przez prezydenta Władimira Putina. W piątek mija 282. dzień od rozpoczęcia inwazji.

Plany Rosjan - zmasowane ataki rakietowe i lotnicze

Cztery kategorie członków ukraińskich władz

Ponadto sporządzono listy członków ukraińskich władz i urzędników, którzy zostali podzieleni na cztery kategorie: osoby do zabicia, do zastraszenia, uważane za neutralne, których należy zachęcić do współpracy oraz gotowe do współpracy.