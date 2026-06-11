Świat Brytyjski minister obrony zrezygnował z funkcji. "Nie spodziewałem się, że napiszę ten list" Oprac. Aleksandra Sapeta |

Minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey podał się do dymisji Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: TOLGA AKMEN/PAP/EPA.

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John Healey jako powód swojej decyzji o rezygnacji ze stanowiska podał brak pieniędzy na obronność. Chodzi o Plan Inwestycji Obronnych (DPI) i zawarte w dokumencie finansowanie nowego sprzętu i infrastruktury obronnej na najbliższą dekadę - wyjaśnia BBC. "Pan nie był w stanie, a ministerstwo finansów nie było skłonne zapewnić środków, których naród potrzebuje, by chronić kraj w czasie narastających zagrożeń" - napisał minister w liście rezygnacyjnym do premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera.

"Nie spodziewałem się, że napiszę ten list, i robię to z wielkim żalem" - podkreślił. "Po wyjaśnieniu panu, że nie będę w stanie zaakceptować planu (DPI), jeśli nie zapewni on naszym siłom zbrojnym potrzebnych środków, nie mam wyjścia i składam rezygnację" - zadeklarował Healey.

Brytyjski polityk zaznaczył w opublikowanym liście, że jest "dumny z tego, czego udało się dokonać w mniej niż dwa lata" rządów Partii Pracy, której liderem jest Keir Starmer. Wspomniał między innymi o działaniach podjętych przez Londyn na rzecz walczącej Ukrainy.

My letter to the Prime Minister pic.twitter.com/j9z9nmLCb1 — John Healey (@JohnHealey_MP) June 11, 2026 Rozwiń Minister obrony Wielkiej Brytanii zrezygnował z funkcji Źródło: X

Spór o finanse na obronność i kryzys w brytyjskim rządzie

W rządzie od miesięcy trwa spór o to, skąd wziąć pieniądze na obronność. To dlatego opóźnia się publikacja kompleksowego planu inwestycji w obronność (Defence Investment Plan, DIP). Początkowo miał się ukazać jesienią zeszłego roku, następnie rząd nieoficjalnie informował, że dojdzie do tego w bieżącym tygodniu.

W niedzielę wpływowa parlamentarna Komisja do spraw Wydatków Publicznych ostrzegła, że opóźnienie spowodowało, że brytyjski rząd marnuje szansę na modernizację armii, podkopuje wiarygodność Wielkiej Brytanii w oczach sojuszników i osłabia zdolność kraju do odstraszania wrogów.

Healey został ministrem obrony w lipcu 2024 roku po wygranych przez Partię Pracy wyborach parlamentarnych.

Dymisja pogłębia kryzys polityczny w Zjednoczonym Królestwie. Z powodu słabych wyników sondażowych Starmer mierzy się z buntem we własnej partii i wezwaniami części posłów, by odszedł ze stanowiska.

Healey jest szóstym brytyjskim ministrem, który odchodzi z rządu w ostatnich tygodniach - zwraca uwagę BBC. Wcześniej zrobili to minister zdrowia Wes Streeting, oraz czterech wiceministrów: Jess Philips, Miatta Fahnbulleh, Alex Davies-Jones i Zubir Ahmed.

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