Świat

Były prezydent Brazylii skazany na 27 lat więzienia

Jair Bolsonaro przebywa w areszcie domowym
Jair Bolsonaro przebywa w areszcie domowym
Źródło: Reuters
Były prezydent Brazylii Jair Bolsonaro został skazany przez Sąd Najwyższy na karę 27 lat i 3 miesięcy więzienia za planowanie zamachu stanu. Na orzeczenie zareagowały amerykańskie władze. Prezydent USA Donald Trump nazwał decyzję "straszną rzeczą".

Czterech sędziów Sądu Najwyższego z pięcioosobowego składu zagłosowało za skazaniem byłego prezydenta Jaira Bolsonaro na karę 27 lat i 3 miesiące więzienia za udział w "organizacji przestępczej" oraz planowanie zamachu stanu w celu utrzymania władzy po przegranych wyborach w 2022 roku.

70-letni Bolsonaro, który sprawował najwyższy urząd w państwie w latach 2019-2022, jest pierwszym prezydentem Brazylii, który został skazany na karę więzienia za próbę obalenia władzy po wygaśnięciu jego kadencji - zauważają brazylijskie media.

Sąd Najwyższy Brazylii skazał Jaira Bolsonaro na wieloletnie więzienie
Sąd Najwyższy Brazylii skazał Jaira Bolsonaro na wieloletnie więzienie
Źródło: ANTONIO LACERDA/PAP/EPA

Były prezydent nie pojawił się osobiście w sądzie. Od początku sierpnia przebywa bowiem w areszcie domowym. Agencja AP podkreśla, że Bolsonaro, który konsekwentnie zaprzeczał wszelkim oskarżeniom, może odwołać się od wyroku.

W akcie oskarżenia Jairowi Bolsonaro zarzucono zamach na demokratyczny ustrój oraz próbę ustanowienia dyktatury po porażce wyborczej w 2022 r. W trakcie śledztwa wykryto "szczegółowy plan zamachu na obecnego prezydenta Luiza Inacio Lulę da Silva oraz innych polityków" z jego obozu, który miał umożliwić Bolsonaro pozostanie u władzy.

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro
Źródło: ANDRE BORGES/EPA/PAP
Reakcja amerykańskich władz

Prezydent USA Donald Trump nazwał w czwartek skazanie Jaira Bolsonaro "straszną rzeczą". "Myślę, że to bardzo złe dla Brazylii" - dodał.

Sekretarz Stanu USA Marco Rubio oświadczył na portalu X, że brazylijski sąd w sprawie Bolsonaro "orzekł niesprawiedliwie", dodając, że "Stany Zjednoczone odpowiednio zareagują na to polowanie na czarownice".

Sąd Najwyższy Brazylii na początku sierpnia odrzucił ingerencję Donalda Trumpa w obronie Jaira Bolsonaro i pozostałych oskarżonych. Prezydent USA nazwał wówczas działania brazylijskiego wymiaru sprawiedliwości "polowaniem na czarownice" i odebrał wizy wjazdowe do Stanów Zjednoczonych jedenastu sędziom brazylijskiego Sądu Najwyższego.

"Wszyscy oskarżeni w tym procesie inspiratorów próby przewrotu, podjętej w celu niedopuszczenia do objęcia stanowiska prezydenta przez zwycięzcę wyborów, Lulę da Silvę , będą sądzeni wbrew wszelkim ingerencjom z zewnątrz, niezależnie od tego przez kogo będą podejmowane" - zapewnił prezes brazylijskiego Sądu Najwyższego, Luis Roberto Barroso.

pc

Autorka/Autor: asty/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

BrazyliaJair BolsonaroUSA
