Świat

Bogdan Klich u szefa dyplomacji USA. Pokazał zdjęcie

Bogdan Klich u Sekretarza Stanu Marco Rubio na spotkaniu świąteczno-noworocznym
Przydacz: Bogdan Klich nie będzie ambasadorem Rzeczypospolitej w Stanach Zjednoczonych (wypowiedź z września 2025 r.)
Źródło: TVN24
Chargé d’affaires Bogdan Klich podzielił się w mediach społecznościowych zdjęciem z dnia, w którym był gościem "u sekretarza stanu USA Marco Rubio". Fotografia pochodzi ze "spotkania świąteczno-noworocznego".

Bogdan Klich, kierujący polską placówką dyplomatyczną w Waszyngtonie, w piątek w serwisie X udostępnił zdjęcie przedstawiające go w towarzystwie sekretarza stanu USA i doradcy amerykańskiego prezydenta ds. bezpieczeństwa Marca Rubio oraz jego żony Jeanette D. Rubio.

Polski chargé d'affaires napisał, że zdjęcie pochodzi ze "spotkania świąteczno-noworocznego" u szefa dyplomacji USA.

Zdjęcia z takiego samego wydarzenia na przestrzeni ostatnich tygodni udostępniali m.in. ambasadorowie Bułgarii, Kosowa czy Albanii. Najwcześniej, bo 17 grudnia, fotografię opublikował albański przedstawiciel Ervin Bushati. Rubio i jego małżonka ubrani są na nich tak samo, co sugeruje, że zdjęcia wykonano tego samego dnia.

Prezydent nie zgadza się na nominacje ambasadorskie

Bogdan Klich jest jednym z tych dyplomatów, na których nominacje do rangi ambasadorów RP nie zgadza się prezydent Karol Nawrocki. W podobnej sytuacji znajduje się też np. Ryszard Schnepf, chargé d’affaires we Włoszech.

Spór między rządem a ośrodkiem prezydenckim w sprawie nominacji ambasadorskich trwa od marca 2024 roku. Wtedy minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zdecydował, że ponad 50 ambasadorów zakończy swoje misje, a kilkanaście kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu zostanie wycofanych. Ówczesny prezydent Andrzej Duda podkreślał natomiast, że "nie da się żadnego ambasadora polskiego powołać ani odwołać bez podpisu prezydenta".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Sikorski złożył "kompromisową propozycję" Nawrockiemu

Sikorski złożył "kompromisową propozycję" Nawrockiemu

Polska
Konflikt prezydenta z rządem. Były ambasador w USA: to jest smutne

Konflikt prezydenta z rządem. Były ambasador w USA: to jest smutne

Polska

W miejsce ambasadorów, którzy opuścili placówki, ale nie zostali wówczas formalnie odwołani przez prezydenta, trafili wskazani przez MSZ dyplomaci, którzy nie mają statusu ambasadorów, lecz chargé d’affaires. W ten sposób Klich w listopadzie 2024 roku zastąpił poprzedniego polskiego ambasadora w USA Marka Magierowskiego, wcześniej zrzekając się mandatu senatora.

Klich w latach 2007-2011 pełnił funkcję ministra obrony w pierwszym rządzie Donalda Tuska.

Autorka/Autor: sz/adso

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Bogdan Klich/X

USAWaszyngtonAdministracja Donalda TrumpaPolityka zagraniczna USAMarco Rubio
