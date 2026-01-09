Bogdan Klich u szefa dyplomacji USA. Pokazał zdjęcie

Przydacz: Bogdan Klich nie będzie ambasadorem Rzeczypospolitej w Stanach Zjednoczonych (wypowiedź z września 2025 r.) Źródło: TVN24

Bogdan Klich, kierujący polską placówką dyplomatyczną w Waszyngtonie, w piątek w serwisie X udostępnił zdjęcie przedstawiające go w towarzystwie sekretarza stanu USA i doradcy amerykańskiego prezydenta ds. bezpieczeństwa Marca Rubio oraz jego żony Jeanette D. Rubio.

Polski chargé d'affaires napisał, że zdjęcie pochodzi ze "spotkania świąteczno-noworocznego" u szefa dyplomacji USA.

U Sekretarza Stanu #USA Marco Rubio na spotkaniu świąteczno-noworocznym 🇵🇱🎄🇺🇸 pic.twitter.com/rvzK3rlSo7 — Bogdan Klich (@BogdanKlich) January 9, 2026 Rozwiń

Zdjęcia z takiego samego wydarzenia na przestrzeni ostatnich tygodni udostępniali m.in. ambasadorowie Bułgarii, Kosowa czy Albanii. Najwcześniej, bo 17 grudnia, fotografię opublikował albański przedstawiciel Ervin Bushati. Rubio i jego małżonka ubrani są na nich tak samo, co sugeruje, że zdjęcia wykonano tego samego dnia.

Prezydent nie zgadza się na nominacje ambasadorskie

Bogdan Klich jest jednym z tych dyplomatów, na których nominacje do rangi ambasadorów RP nie zgadza się prezydent Karol Nawrocki. W podobnej sytuacji znajduje się też np. Ryszard Schnepf, chargé d’affaires we Włoszech.

Spór między rządem a ośrodkiem prezydenckim w sprawie nominacji ambasadorskich trwa od marca 2024 roku. Wtedy minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zdecydował, że ponad 50 ambasadorów zakończy swoje misje, a kilkanaście kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu zostanie wycofanych. Ówczesny prezydent Andrzej Duda podkreślał natomiast, że "nie da się żadnego ambasadora polskiego powołać ani odwołać bez podpisu prezydenta".

W miejsce ambasadorów, którzy opuścili placówki, ale nie zostali wówczas formalnie odwołani przez prezydenta, trafili wskazani przez MSZ dyplomaci, którzy nie mają statusu ambasadorów, lecz chargé d’affaires. W ten sposób Klich w listopadzie 2024 roku zastąpił poprzedniego polskiego ambasadora w USA Marka Magierowskiego, wcześniej zrzekając się mandatu senatora.

Klich w latach 2007-2011 pełnił funkcję ministra obrony w pierwszym rządzie Donalda Tuska.

