Śnieżna "bitwa" o miejsce parkingowe. Nagranie

Najpierw widać, jak kierowca jednego z samochodów zaparkowanych na podwórzu w Tule, w zachodniej Rosji, odśnieża swoje miejsce parkingowe, po czym odjeżdża. Zanim na dobre opuścił parking, "zaklepał" sobie opuszczone stanowisko, stawiając na nim plastikowe pudło.
Inny kierowca kompletnie nie przejął się tak dokonaną "rezerwacją" - odrzucił pudło pozostawione przez poprzednika i sam zaparkował na tym miejscu.
Pierwszy z kierowców po powrocie, widząc obcy samochód na "swoim" miejscu, usypał przed nim śnieżny kopiec, utrudniając wyjazd.
To jednak nie był koniec śnieżnej bitwy. Właścicielowi zasypanego auta udało się w końcu odjechać (po wcześniejszym odśnieżeniu), ale postanowił odwdzięczyć się rywalowi - po opuszczeniu parkingu całkowicie zasypał sporne miejsce górą śniegu.
Autorka/Autor: ms
Źródło: tvn24.pl