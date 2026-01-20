Logo strona główna
Świat

Białoruś w Radzie Pokoju. Łukaszenka podpisał dokument

Alaksandr Łukaszenka
Trump: stanę na czele Rady Pokoju po zakończeniu wojny w Strefie Gazy (wrzesień 2025 r.)
Źródło: Reuters/TVN24BiS
Białoruś dołączy do powołanej przez amerykańskiego prezydenta Rady Pokoju. Alaksandr Łukaszenka podpisał dokument o przystąpieniu do tego gremium, o czym poinformowano na oficjalnym kanale przywódcy reżimu na Telegramie. Oprócz Mińska swój udział w Radzie zadeklarowało do tej pory siedem państw.

O decyzji Alaksandra Łukaszenki poinformowano we wtorek w komunikacie na kanale białoruskiego przywódcy na Telegramie. "W imieniu Republiki Białorusi Prezydent podpisał dokument o przystąpieniu Białorusi do Rady Pokoju i wdrożeniu postanowień Karty Rady Pokoju. Jest to w pełni zgodne z ustaloną procedurą, określoną w liście prezydenta USA Donalda Trumpa" - brzmi oświadczenie.

Co wiadomo o Radzie Pokoju
Co wiadomo o Radzie Pokoju

W poniedziałek resort spraw zagranicznych w Mińsku poinformował, że Trump zaprosił Łukaszenkę do udziału w Radzie Pokoju dla Strefy Gazy. Tego samego dnia rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował, że zaproszenie do Rady otrzymał przywódca Rosji Władimir Putin.

Kto zaakceptował zaproszenie?

Białoruś jest ósmym krajem, który poinformował o podjęciu decyzji o zaakceptowaniu zaproszenia od Trumpa. Chęć dołączenia do Rady zadeklarowały do tej pory Węgry, Wietnam, Kazachstan, Uzbekistan, Argentyna, Maroko oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Według agencji AFP i Reuters zaproszenia do dołączenia do Rady Pokoju wysłano do około 60 krajów. Zaproszenie otrzymał też prezydent Karol Nawrocki. Polska jednak nie podjęła jeszcze decyzji w tej sprawie.

Rada Pokoju ma nadzorować nowe władze Strefy Gazy - jej utworzenie zostało zapisane w przygotowanym przez stronę amerykańską planie pokojowym, na który zgodził się zarówno Izrael, jak i palestyński Hamas. Działania Rady mogą jednak wykraczać poza ten obszar, a struktura, skład i jej mandat rodzą wiele pytań. Nie wyklucza się, że zajmie się też innymi konfliktami międzynarodowymi, w tym wojną na Ukrainie i sytuacją w Wenezueli.

Na czele Rady ma stać Trump. Bloomberg poinformował w sobotę, że administracja USA chce, by kraje płaciły co najmniej po 1 mld dolarów za stałe członkostwo w tym gremium.

Prezydent USA Donald Trump wysiada z Air Force One po przylocie na lotnisko Haneda w Tokio (27 października 2025 roku)
Rok Trumpa. Co się wydarzyło krok po kroku
Donald Trump i Xi Jinping. Zdjęcie z 2017 roku
Kolejne państwo zaproszone do Rady Pokoju
Donald Trump
Przywódcy mają mało czasu. Bloomberg: Trump chce podpisania już w czwartek
Autorka/Autor: aaw/akr

Źródło: PAP, Reuters, tvn24.pl, Times of Israel, Buenos Aires Times, Vietnam News, Hungary Today

Źródło zdjęcia głównego: VLADIMIR ASTAPKOVICH/EPA/PAP

BiałoruśAlaksandr ŁukaszenkaDonald TrumpStrefa GazyIzrael-Palestyna. Konflikt w Strefie GazyUSAPolityka zagraniczna USA
