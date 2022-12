Generał Kraszewski: Putin zada Łukaszence pytanie. Odpowiedź będzie wskaźnikiem jego dalszych losów

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador RP w Moskwie, mówiąc w "Tak jest" w TVN24 o stosunkach Białorusi z Rosją, stwierdziła, że "pole do lawirowania dla Łukaszenki jest nawet nie minimalne, ono jest mikre". - Putin nawet nie będzie pytał, czy będzie mógł użyć komponentu lądowego, on zapyta - kiedy. I w zależności od uzyskanej odpowiedzi to będzie główny wskaźnik, jak potoczą się dalej losy Łukaszenki - dodał generał Jarosław Kraszewski, były szef Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.