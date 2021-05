"Kontynuacja ataków na wolność słowa". Białoruskie służby zatrzymały kilkunastu niezależnych dziennikarzy

Kilkunastu pracowników niezależnego portalu TUT.by zostało we wtorek zatrzymanych przez białoruskie służby – podał w mediach społecznościowych portal. Wcześniej przedstawiciele Departamentu Śledztw Finansowych dokonali w redakcji rewizji. Funkcjonariusze mieli również przyjść do mieszkań redaktor naczelnej i innych pracowników.

We wtorek rano niezależny portal TUT.by oraz inne białoruskie media niezależne poinformowały o wkroczeniu funkcjonariuszy do redakcji portalu, a także do mieszkań jego pracowników, w tym redaktor naczelnej Maryny Załatawej.