Łukaszenka straszy opozycją: chcą bałaganu, prezent dla elementu kryminalnego

Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka zwrócił się z orędziem do narodu i parlamentu. Mówił o przerzuceniu do kraju "kolejnego oddziału bojowników" i przestrzegał przed opozycją, która jego zdaniem chce powrotu do "złych lat 90.".

Ponad 2,5 tysiącom ludzi zgromadzonym w Pałacu Republiki w Mińsku Łukaszenka mówił między innymi o próbach "zdestabilizowania sytuacji przed niedzielnymi wyborami prezydenckimi". - Dziś otrzymaliśmy jeszcze jedną informację o przerzuceniu kolejnego oddziału na południe naszego kraju - oznajmił. Nie wyjawił jednak, z jakiego kraju.

Stwierdził również, że "przeciwko Białorusi skierowano miliardowe kwoty i wykorzystano najnowocześniejsze technologie informacyjne".

- Współczesna broń informacyjna działa nie tylko na świadomość, ale także na podświadomość człowieka, co jest najbardziej niebezpieczne. On nawet nie zauważa, że staje się obiektem manipulacji. Zakładaliśmy i nie myliliśmy się, że wszystkie te metody wpływu zostaną na szeroką skalę zastosowane w bieżącej kampanii wyborczej. Celem jest skierowanie ludzi przeciwko sobie, oszukiwanie, zastraszanie, dezorientowanie i ostatecznie prowokowanie na dokonanie przestępstw - mówił prezydent, cytowany przez agencję państwową BiełTA. - Na razie nie ma gorącej wojny i nie strzelają. Jeszcze nie pociągnęli za spust. Ale próba zorganizowania masakry w centrum Mińska jest już oczywista. Przeciwko Białorusi rzucono miliardowe zasoby, zmobilizowano najnowsze technologie - stwierdził prezydent.

Wspomniał też o wcześniej zatrzymanych w pobliżu Mińska 33 rosyjskich najemnikach z grupy Wagnera, którzy - według białoruskich służb - mieli zdestabilizować sytuację w kraju przed niedzielnymi wyborami prezydenckimi. - Ci ludzie byli skierowani specjalnie na Białoruś. Otrzymali rozkaz: czekać. Bilety do Stambułu to była legenda – oświadczył Łukaszenka. - Nie kłamcie! – krzyczał wygłaszając orędzie. Jak powiedział, otrzymywał sprzeczne informacje: - Najpierw mówiono, że mężczyźni mieli lecieć do Stambułu, potem – do Wenezueli, a potem – już sami nie wiedzieli gdzie - skwitował.

"Oni chcą bałaganu"

Łukaszenka krytykował też krajową opozycję, nawiązując do zgłaszanych przez nią postulatów, między innymi przywrócenia na Białorusi - o co apelują kandydatka w wyborach prezydenckich Swiatłana Cichanouska i niedopuszczony do startu w nich Wiktar Babaryka - konstytucji z 1994 roku, która przewiduje ograniczenie liczby kadencji prezydenckich oraz trójpodział władzy.

Jak stwierdził Łukaszenka, "przywrócenie konstytucji z 1994 roku oznacza chaos, brak władzy, bezkarność urzędników". - To prezent dla elementu kryminalnego i przestępczego biznesu - oświadczył. - Oni chcą bałaganu, żeby podzielić przedsiębiorstwa państwowe, wprowadzić własność ziemi – dodał, mówiąc o "złych latach 90.".

