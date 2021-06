Raman Pratasiewicz na konferencji z przedstawicielami białoruskich służb i władz

Białoruskie MSZ zapowiadało wcześniej udział w konferencji urzędników, lecz nie informowało o planowanym udziale Ramana Pratasiewicza. Podkreślono, że tematem briefingu miał być m.in. incydent związany z przymusowym lądowaniem w Mińsku samolotu Ryanair z Aten do Wilna, a także uwolnienie z białoruskiego aresztu i wywiezienie do Polski działaczek Związku Polaków na Białorusi.

Na początku czerwca Pratasiewicz udzielił "wywiadu" białoruskiej telewizji rządowej, w którym krytykował działania opozycji na Białorusi. Po rozmowie komentatorzy zwracali uwagę, że pod koniec rozmowy, gdy płaczący i kajający się Pratasiewicz podnosi ręce do twarzy, na jego nadgarstkach widać ślady wskazujące na bolesne skuwanie kajdankami. To, w jaki sposób zachowywał się opozycjonista, wskazuje, że został zmuszony do tego, by odpowiadać na pytania zgodnie z linią władz – tłumaczyli.